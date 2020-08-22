Ірландський міністр сільського господарства, продовольства і моря Дара Каллеарі втратив посаду через порушення умов карантину. Каллеарі відвідав вечерю, на якій були присутні 80 осіб.

Подію організували у місті Ґолвей члени гольф-клубу, який відвідує Дара Каллеарі. Про це з посиланням на речника міністра повідомляє Independent.

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Речник міністра наголосив, що рішення про відставку Каллеарі набуло чинності негайно.

Реакція МОЗ Ірландії

У МОЗ Ірландії вже відреагували на подію. Урочисту вечерю під час пандемії там назвали "недоцільною", а вчинок Каллеарі "невиправданим". Також у МОЗ наголосили, що люди по цілій країні приносять величезні жертви, щоб вберегти Ірландію від пандемії, і політики, як мінімум, мусять показати їм гідний приклад.

Каллеарі пробув на посаді менше місяця

На посаді міністра сільського господарства, продовольства і моря Дара Каллеарі пробув лише 37 днів. Його попередник подав у відставку після того, як його спіймали за водінням автомобіля у нетверезому стані.

Дара Каллеарі – не перший, хто втратив в Ірландії посаду через порушення правил карантину. Голова туристичного управління Ірландії Майкл Коулі пішов у відставку після вікенду в Італії.