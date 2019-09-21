22:01
21 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Історична цінність під горою мотлоху: які стародруки знайшли на Черкащині

      148 Читать новость на русском

      Черкащанин випадково викопав біля власного будинку рідкісну історичну знахідку. Знайдене одразу відніс у краєзнавчий музей. Коли фахівці відкрили книги, були шоковані. Сотні років під землею були закопані справжні історичні скарби.

      Тимофій Назаренко нещодавно купив будинок. Він саме прибирав купи сміття, коли натрапив на невідомий ящик. У купі мотлоху ніяк не очікував знайти книги, датовані 17 століттям.

      Читайте також: У Львові на книжковому форумі обрали найкращу книгу

      "В ящику знайшов книжки. Спочатку подумав, що то якась цінність. Потім вони були мокрі, думаю, покладу їх до дровника. Акуратно поклав їх між сухих дров, щоб воно підсохло і забув щасливо на декілька років", — розповів місцевий житель Тимофій Назаренко.

      Цінні стародруки 17 століття
      Знайдені книги

      Працівники Черкаського краєзнавчого музею навіть не очікували, що книги матимуть таку історичну цінність. Виявилось, що чотири стародруки з'явилися ще у 1646 році.

      Ці книги вони, як настанови, розповіді, підручник. Бо ми вчора відкрили випадково і там було написано як себе вести, як вчитися,
      – пояснила заступниця директора Черкаського обласного краєзнавчого музею Тетяна Григоренко.

      Три рукописи написані від руки, а одна книга надрукована – це релігійні стародруки церковнослов’янською мовою. Краєзнавець Сергій Ганницький впевнений, що ці книги належали шеститисячній релігійній громаді, яка в той час жила на території Черкас. Вони продовжували церковні ритуали навіть при радянській владі, яка переслідувала вірян. Можливо, саме тому книги і закопали.

      Цінні стародруки 17 століття
      Цінні стародруки 17 століття

      "Вони зазнавали з боку офіційної влади переслідувань і, можливо, здійснювали свої якісь там заходи утаємничено, для певного кола. І хтось ці книги зберігав", – додав краєзнавець Сергій Ганницький. Детальніше про стародруки, їх цінність та походження стане відомо під час майбутньої реставрації.

      blog_ava
      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
      сьогодні
      13108
      Теги: Новини України Література Новини Черкас СРСР
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      сьогодні , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 1
      Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов
      сьогодні , 20:00 Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов
      Антон Голобородько 419
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      сьогодні , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 774
      Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      сьогодні , 18:00 Бранець Кремля Валентин Вигівський: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 466
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      сьогодні , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 1002
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук