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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Історичний антирекорд міністрів. "Слуги народу" не довіряють Рябошапці – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 4 березня – в Українській політиці відбулося перезавантаження уряду. Міністри просиділи у своїх кріслах лише 188 днів. У Верховній Раді відбувся збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Почав збирати підписи та зареєстрував відповідну постанову нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

      Також у випуску:

      Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня обрала нового голову Уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

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      Теги: Слуга народу Руслан Рябошапка Верховна Рада Гуд найт Юкрейн
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