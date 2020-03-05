Історичний антирекорд міністрів. "Слуги народу" не довіряють Рябошапці – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 4 березня – в Українській політиці відбулося перезавантаження уряду. Міністри просиділи у своїх кріслах лише 188 днів. У Верховній Раді відбувся збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Почав збирати підписи та зареєстрував відповідну постанову нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Також у випуску: Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня обрала нового голову Уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.