В Італії з 17 серпня запровадили нові карантинні обмеження. Через зростання кількості випадків коронавірусу в країні вирішили заборонити відвідини дискотек та клубів. У деяких районах доведеться носити маски на відкритому повітрі навіть уночі.

Нові правила діятимуть до початку вересня

На такі кроки італійська влада пішла через чергове зростання захворюваності на COVID-19. Про це інформує Garda.

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Зараз в Італії вірус вражає велику кількість молодих людей – тим, кому немає 40 років. Таким чином, кількість хворих минулого тижня удвічі перевищила попередні результати.

Маски потрібно носити біля барів та ресторанів

Отож, маски доведеться носити навіть вночі – це стосується територій біля ресторанів, барів та пабів, де збираються групи людей. З такими правилами жителям Італії доведеться змиритись щонайменше до 7 вересня.

Зверніть увагу! У тому, що в Італії знову лютує коронавірус, медики звинувачують порушення правил соціального дистанціювання. Також люди масово їздять у відпустки та ведуть активне нічне життя.

Яка ситуація з коронавірусом в Італії

Станом на 17 серпня в Італії зафіксували понад 253 900 випадків коронавірусу, померли більше ніж 35 тисяч людей. Одужали від хвороби 203 тисячі пацієнтів.