Італія опублікувала результати розслідування, де план щодо пандемії був визнаний "неадекватним". Але наразі в Італії спробують відновити нормальне життя, хоч і з обмеженнями.

Дуже старий план проти пандемії

В Італії вийшла доповідь, у якій прокурори назвали старий та "неадекватний" план однією з головних причин настільки потужної та смертельної епідемії ковіду саме в цій країні ЄС. Група розслідує можливі помилки з боку італійської влади під час боротьби з коронавірусом. 24 канал проаналізував, що було зроблено не так.

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На 65-ти сторінках колишній генерал армії у відставці П'єр Паоло Лунеллі каже, що головний документ країни щодо епідемій "не враховує сценарії розвитку, не робить припущень для подальшого планування". 10 тисяч із загальних 35-тисяч смертей у цій країні сталися через відсутність сучасних медичних протоколів, наголошує Лунеллі. Їх ще можна було врятувати.

Отже, чиновники в Італії не змогли оновити план ще у 2017 році, коли нові правила були встановлені ВООЗ та Європейським центром з профілактики та контролю захворювань. Останній апдейт датований ще кінцем 2016 року, а створений план був ще у 2006, за даними видання The Guardian.

Коли ви змінюєте документ, вам також треба змінити заголовок. Цілком припустимо, що Італія не змінювала план з 2006 року, – робить висновки генерал Лунеллі.

Відповідальним за це, принаймні з 2014 року, вважають доктора Раньєрі Гуерру. Наразі він працює у ВООЗ помічником Генсека з питань стратегічних ініціатив. Але раніше він був головним медичним офіцером Італії та головою департаменту превентивного здоров'я у міністерстві. Він мав оновити план, але цього так і не сталося.

Кодоньо, де пандемія почалася для Італії / Фото i24News

Для Апеннін жах почався вже наприкінці лютого 2020 року, коли у карантин потрапили 10 міст у північному регіоні Ломбардія та 14 провінцій у сусідніх регіонах Венето, Пьемонт та Емілія-Романья.

Втім, це не допомогло, тому з 10-го березня карантин поширили на всю країну. Госпіталі були переповнені, цифри по кількості хворих та померлих зростали. Більшість смертей сталося саме у Ломбардії. Містечко Кодоньо закрили 21 лютого, воно стало першим "на карантині".

"Борючись з пандемією без гарних планів, але з неефективними знаннями по інтенсивній терапії і недостатнім запасом медичного приладдя... це як вести автобус на гірській дорозі посеред неочікуваного та потужного снігопаду без ланцюгів проти снігу", – підібрав метафору Лунеллі. І додав: "Італійський автобус злетів з дороги: маємо прямі та непрямі жертви, економічне падіння деяких регіонів, які мають найбільшу частку у нашому ВВП".

Італія не одна з такою проблемою, але оскільки їх вдарили першими, то інші мали час та змогу підготуватися (не всіх це врятувало – 24). Наприклад, у Британії ситуація з епідемічним плануванням була "ще кращою ніж у Німеччині". "Вони були у кращому положенні, але діяли найгірше", – визнає Лунеллі.

Лондон взагалі вважався одним із лідерів у цій галузі, за даними Global Health Index. Але все одно коронавірус дуже сильно вдарив по Британським островам, бо на практиці все було набагато гірше. Це ж саме стосується і США. Не вистачало масок, захисного спорядження, не були продумані наслідки для економіки. Великій Британії до того ж довелося довго стояти у черзі, щоб отримати базову допомогу.

"Італія була взагалі не готовою до епідемії, коли прийшли перші новини з Китаю", – цитує The Guardian доповідь ВООЗ щодо Італії, яка тепер знята з сайту організації. Поступово Італія почала послаблювати власні драконівські обмеження, коли епідемію вдалося взяти під контроль. Втім, питання лишились.

Хто має керувати: північ проти Риму

Тепер рідні зібрали групу активістів NOI Denunceremo (Ми будемо звинувачувати на італ. – 24) і планують провести власне розслідування щодо можливого кримінального недогляду з боку місцевої влади.

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Конкретно вони вказують, що два північних населених пункти – Альцано-Ломбардо та Нембро – мали стати "червоними зонами" відразу після початку спалаху. Конте, за інформацією AFP, відповів різко: "Якби Ломбардія хотіла це зробити, вони б так і вчинили. Вони знали, що у Альцано та Нембро багато випадків".

Після виходу доповіді Лунеллі з їх боку вже надійшло 150 позовів. Втім, для нас важливіше, що група планує великий спільний позов проти усіх очільників уряду та міністрів охорони здоров'я з 2013 року за провалене оновлення плану епідемії.

"Досьє генерала Лунеллі кидає світло на байдужість, виявлену італійською політичною владою за останнє десятиліття", – каже Стефано Фуско, віце-президент комітету. – Ми дамо в прокуратуру майже тисячу сторінок документації, яку можна віднести до доповіді генерала Лунеллі. І ми попросимо надати термінові відповіді щодо того, чому чіткі директиви Європейської комісії щодо підготовки плану пандемії були ігноровані".

Акція родичів загиблих від ковіду в Італії / Фото Al Jazeera

Прокурори з Бергамо, населеного пункту, який чи не найбільше постраждав від ковіду, допитали голову уряду Італії Джузеппе Конте у Римі ще навесні.

"Прем'єр-міністр Конте, міністр юстиції Бонафеде, голова МЗС Ді Майо, міністр економіки Гуалтьєрі, оборони Гуеріні, внутрішніх справ Ламоргезе та охорони здоров'я Сперанца отримали повідомлення про підозру від прокуратури Риму. У повідомленні йдеться про передачу до Суду Міністрів актів провадження, які виникають із різних скарг з різних частин Італії. Політиків звинувачують у епідемічних злочинах, та недбалості щодо здоров’я, зловживанні службовим становищем, порушенні статей Конституції Італії та порушенні політичних прав італійців", – розповіла у коментарі 24 каналу аналітикіня політики Італії з Центру "Українська призма" Вікторія Вдовиченко.

Суд Міністрів Спеціальна судова інстанція в Італії, яка займається злочинами, скоєними міністрами та прем'єр-міністром країни (Президентом Ради Міністрів) при виконанні ними своїх посадових обов'язків

Головне завдання – зрозуміти, чи є у їх діях службова недбалість і хто мав приймати рішення про локдаун: Рим чи регіон?

"Якби ми ввели локдаун відразу як виявили кластери, народ вважав би, що я втратив глузд", – казав Конте у розмові з BBC у квітні. Він відкинув закиди, що Італія мала себе вести як Китай з Уханем. Надзвичайний стан продовжено до 15 жовтня, "оскільки вірус все ще циркулює".

Маттео Сальвіні відомий своїм скепсисом щодо носіння масок / Фото Forbes

Звісно, що це епатує Сальвіні, зазначає Вікторія Вдовиченко. На пресконференції у Форте-де-Мармі він заявив таке: "Сьогодні я прочитав, що прокурори Риму відкрили справу проти Конте та половини уряду через епідемію. У них на совісті загиблі в Ломбардії та голодні в іншій Італії, тому що вони "закрили" Ломбардію, коли це довелося робити, а решту Італії закрили, коли не повинні були цього робити взагалі".

Варто зазначити, що сам Сальвіні виступав проти носіння масок та заборони рукостискань (на початку пандемії в Італії у цьому його підтримувала і Демпартія, поки лідер сам не захворів – 24).

Незважаючи на такі слова, більша частина людей все одно звинувачує ультраправу партію "Ліга", яка керує Ломбардією, а не центральний уряд.

На фоні таких заяв пролунало іще одне повідомлення, що представники коаліційних сил – "Рух 5 зірок" та Демпартії – майже "простили" один одному взаємні звинувачення, щоб надалі працювати разом. Напевно, це важливо робити, коли маєш спільний виклик, наголосила експертка. "Марно продовжувати сварки в судах, витрачаючи час на старі образи", – заявляють Демпартія та "Рух 5 зірок" у спільній заяві.

Ситуація стабільна, але ризик є

Коли ситуація у Італії була скрутною, її наводили у США як поганий приклад. Трамп казав: "Я не хочу, щоб у нас було як в Італії". Але пройшло трохи часу і ситуація змінилася докорінно: в США мійльони хворих, тоді як Італія змогла змінити ситуацію на свою користь. Сусіди по Європі стикаються з новими спалахами. Застереження лунають навіть з Німеччини.

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Як повідомляє NYT, в Італії лікарні майже вільні від пацієнтів з COVID-19, а смертність впала майже до нуля навіть на півночі країни. У поїздах та автобусах маски вже спущені, хоча вони там обов'язкові (у цьому плані Італія не дуже відрізняється від інших – 24). Молодь знову масово виходить на вулиці, ризикуючи знову поширити вірус між собою та серед більш вразливих верств населення.

Щоденні зараження – одні з найнижчих у світі, заявляє доктор Джованні Рецца, директор відділення інфекційних хвороб Національного інститутуту охорони здоров'я. Втім, зрозуміло що ситуація може змінитися у будь-який момент.

Суворий карантин Уряд створив науково-технічні комітети та зважав на їхню думку. Переміщення між регіонами, містами та навіть між кварталами міст були суворо обмежені. Людям було потрібно заповнювати спеціальні форми, доводячи, що вони мають право вийти з будинку. Подекуди порушників чекали великі штрафи за порушення карантину.

Щодня збираються 20 показників щодо COVID-19 та відправляються до регіональних органів влади. А ті, у свою чергу – до вище згаданого Інституту. Те, що спалахи були локалізовані у переповнених лікарнях, спричинило багато стресу, але й дозволило швидше відслідковувати контакти. Щотижня на основі зібраних даних ухвалюються політичні рішення. Економіці локдаун коштував приблизно 10% від ВВП, але італійські політики вирішили рятувати життя, а не економіку.

Втім, уряд Італії все одно розглядає можливість відкриття нічних клубів, фестивалів та допуску круїзних суден, це може значно загострити ситуацію. "Можливо, через кілька днів будуть нові спалахи в Італії, це лише питання часу", – визнає для NYT доктор Рецца з Національного інституту охорони здоров'я.