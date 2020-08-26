В італійському регіоні Калабрія розбився легкомоторний літак. На його борту перебували двоє туристів. На жаль, вони загинули.

Легкомоторний літак розбився в провінції Козенца, що у регіоні Калабрія, 26 серпня, інформує ANSA. Раніше Катастрофа літака у Південному Судані: є багато загиблих – фото, відео Як трапилася катастрофа: Літак впав у приватному апельсиновому гаю.

На місце відразу прибули рятувальники. Втім, вони змогли лиш констатувати загибель двох людей, що перебували у літаку.

Це двоє 66-річних людей.

За словами очевидців, літак різко втратив висоту перед катастрофою.

Наразі поліція почала розслідування, аби встановити всі обставини авіатрощі. Провінція Козенца в Калабрії, де впав літак: карта