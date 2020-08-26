В Італії розбився літак з туристами: є загиблі, що відомо
В італійському регіоні Калабрія розбився легкомоторний літак. На його борту перебували двоє туристів. На жаль, вони загинули.
Легкомоторний літак розбився в провінції Козенца, що у регіоні Калабрія, 26 серпня, інформує ANSA.
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Як трапилася катастрофа:
- Літак впав у приватному апельсиновому гаю.
- На місце відразу прибули рятувальники. Втім, вони змогли лиш констатувати загибель двох людей, що перебували у літаку.
- Це двоє 66-річних людей.
- За словами очевидців, літак різко втратив висоту перед катастрофою.
- Наразі поліція почала розслідування, аби встановити всі обставини авіатрощі.
Провінція Козенца в Калабрії, де впав літак: карта