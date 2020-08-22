Катастрофа літака у Південному Судані: є багато загиблих – фото, відео
У Південному Судані 22 серпня розбився вантажний літак. Загинули майже усі, хто був на борту, – 17 осіб. Лише одному чоловіку вдалось вижити, його доправили до лікарні.
В авіатрощі загинули щойнаменше 17 осіб
Авіакатастрофа сталась неподалік столиці країни – Джуби. Про це інформує Xinhua.
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Літак належав авіакомпанії South West Aviation. Розбився він всього через кілька хвилин після зльоту.
Ми нарахували 15 осіб і двох членів екіпажу, таким чином, загальне число жертв становить 17,
– повідомив очевидець авіатрощі Джейсон Мойом.
Єдиного чоловіка, якому вдалось вижити при падінні літака, екстрено госпіталізували. Він – у вкрай важкому стані.
Літак перевозив зарплату
Літак перевозив гроші – зарплату для працівників однієї з компанії, а також мотоцикли та продукти харчування. Повітряне судно ще палало, коли місцеві мешканці намагались позбирати готівку з літака.
Причину авіакатастрофи розслідуватимуть експерти.
Літак розбився майже одразу після зльоту / Фото AA Agency
Дивіться відео з місця трагедії: