Найбільший італійський авіаперевізник Alitalia у межах експерименту запустив "вільні від коронавірусу" рейси. Пасажири можуть не дотримуватись правил карантину, якщо попередньо пройдуть тест на COVID-19.

Випробувати нову систему хочуть на двох із суми щоденних рейсів з Рима до Мілана. Про це повідомляє avianews.

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Як можна потрапити на борт такого літака

Щоб отримати дозвіл на посадку, людина має підтвердити, що не хворіє на коронавірус. Рейси резервуватимуть тільки для пасажирів, які покажуть негативний тест на COVID-19.

Зробити тест можна у двох випадках:

Пройти тест на COVID-19 у лікарні, але не пізніше ніж за 3 дні до вильоту.

Заздалегідь здати тест безпосередньо в аеропорті Рима. Повідомлення про результат тесту пасажири отримають на свій телефон протягом 30 хвилин.

На борту літака пасажирам не потрібно носити маски чи дотримуватися соціальної дистанції. Однак у приміщенні самого аеропорту карантинні обмеження досі зберігають.

Пасажири перших "вільних від COVID-19" рейсів розповіли, що задоволені такою ініціативою.

На яких рейсах діє нововведення

Alitalia пропонує два рейси, на яких нема карантинних обмежень:

Перший рейс – щоденний. Він вилітає з Рима до Мілана о 13:30 за місцевим часом.

Другий – літатиме по буднях о 17:30 у тому ж напрямі.

У майбутньому рейси можуть розширити і на інші маршрути.

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Чому компанія вирішила скасувати масковий режим

Керівництво Alitaila хоче, щоб пасажири на борту літаків перестали відчувати психологічний страх заразитися коронавірусом. А ще авіакомпанія хоче пожвавити галузь авіаперельотів, яка через коронавірусні обмеження дуже постраждала.



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