Зокрема, це стосується російських військових операцій на Півдні України та дискурс навколо цих воєнних дій. Крім того, слова російського офіцера одним за одним починають підтримувати російські "воєнкори".

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Слова Попова впливають на російську армію

В американському Інституті вивчення війни наголошують, що зараз в Росії серед кремлівських посіпак утворюється цілий рух "незадоволених діями російського військового керівництва".

Так, відомий пов’язаний з Кремлем російський мілітарний блогер звинуватив українські Сили оборони в спробі виснажити російські збройні сили, які обороняються на Півдні України. Він також зазначив, що російське військове командування не розв'язало питання ротації сил, які Попов окреслював перед своїм звільненням.

Інший відомий блогер також підтримав Попова, зазначивши, що проблеми, окреслені генералом, здаються менш важливими для міністерства оборони Росії, ніж передача Попова до Сирії чи інші заходи пов'язані з цензурою в країні-агресорці.

Деякі російські мілблогери розширили повідомлення про те, що кілька російських штурмових груп одночасно здалися взводами українським силам на Запорізькому напрямку,

– зазначили в ISW.

Наостанок в американському Інституті вивчення війни зауважили, що постійні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та операціями Росії на Півдні України могли спричинити нездатність або небажання цих збройних сил воювати та повідомляти Москві про те, що вони капітулювали.

Що відомо про генерала Івана Попова