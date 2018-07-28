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Іванка Трамп зачарувала стильним ретро-образом: фото

1169 Читать новость на русском
Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty images

Донька Дональда Трампа Івачнка аж ніяк не поступається у стилі мачусі Меланії. Політик вміло підбирає свої образи, демонстурючи стильні вбрання навіть у ретро-стилі.

Чарівні Меланія та Іванка Трамп всіляко допомагають главі Білого дому, адже, за результатами опитування, вони мають більшу прихильність американців, аніж очільник країни. Відтак рідні Дональда Трампа супроводжують його під час офіційних поїздок та зустрічей, звертаючи на себе чималу увагу журналістів. 

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Нещодавно Президент США відвідав виробничу лабораторію в Північно-Східному коледжі, що в штаті Айова. В офіційну поїздку Дональд Трамп взяв із собою доньку, яка засвітила стильне вбрання в ретро-стилі. 

 

Для зустрічі з науковцями Іванка Трамп вбрала міді-сукню від британського дизайнера Alessandra Rich. Темно-синє плаття в білий горошок було оздоблене ґудзиками, комірцем та поясом, що гармонійно виглядали на одязі. За інформацією західних ЗМІ, вартість сукні сягає 2,5 тисячі доларів. 

Розкішний образ Іванка Трамп завершила туфлями на підборах, ідеальною укладкою волосся та макіяжем з акцентом на очі. Виглядала донька Президента розкішно. 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новини США Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
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