Окружний адміністративний суд Києва отримав позов, в якому Івано-Франківська міська рада просить визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів про зонування країни через COVID-19.

Уряд, як нагадує 24 канал, встановив в Україні поділ території на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони відповідно до рівня загрози поширення коронавірусу (постанова Кабінету Міністрів №641 від 22 липня 2020 року).

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Івано-Франківськ потрапив з 7 вересня до червоної зони за рішенням державної комісії ТЕБ та НС від 3 вересня. У червоній зоні діє низка заборон:

Не може працювати громадський транспорт, заклади освіти, кафе, ТРЦ тощо.

Влада Івано-Франківська категорично проти того, що місто занесли до червоної зони, як пише місцеве видання KURS.

Дай Боже розуму міністру охорони здоров’я і Кабінету Міністрів, щоби завтра все-таки переглянули Франківськ із червоної зони до помаранчевої,

– сказав 9 вересня під час брифінгу міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

На сайті ОАСК того ж 9 вересня опублікували повідомлення, що Івано-Франківська міська рада скерувала позов із вимогою визнати протиправною та нечинною постанову уряду 641 в частині про карантинне зонування.

Суд зараз вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

До слова В Івано-Франківську учні підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва, – мер міста