Як повідомляє видання "Суспільне", інцидент набув розголосу після оприлюднення відповідного відеозапису в соціальних мережах 8 жовтня. На кадрах видно, як чоловік завдає дитині ударів по голові, валить на підлогу та силою виштовхує з кабінету.

Які подробиці вдалося встановити?

З'ясувалося, що фігурант скандалу не належить до педагогічного складу закладу. За словами директора департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександра Лончака, чоловік працював у центрі інженером з комп'ютерних технологій.

Посадовець наголосив, що реакція працівника була повністю неадекватною, незалежно від можливих провокацій з боку учня. За словами Олександра Лончака, у регіональному департаменті негайно зібрали нараду для детального з'ясування всіх обставин.

Це неадекватна реакція вчителя на учня, навіть якщо він його спровокував. Ми збираємо зараз нараду, будемо розбиратися у ситуації докладніше, але вже зараз я можу сказати, що це однозначно буде звільнення. Така поведінка є неприпустимою для вчителя,

– зазначив Олександр Лончак.

Водночас у мережі писали, що викладача вже звільнили, а джерела в правоохоронних органах повідомляють, що у приміщенні Дунайського центру професійної освіти вже тривають слідчі дії.

Поліція Одеської області офіційно підтвердила факт проведення перевірки та з'ясування всіх деталей події.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші інциденти в українських навчальних закладах. Так, у березні в Київському інженерному ліцеї вчителька витерла ноги об голову учня, який прибирав речі з підлоги. Інші школярі при цьому сміялися. Після внутрішнього розслідування педагогиня написала заяву на звільнення.