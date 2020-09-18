З 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Тотальний карантин розпочався о 14:00 18 вересня. Триватиме він до 11 жовтня. Про це повідомляє Times of Israel.

Читайте також В Ізраїлі попросили Зеленського пустити хасидів в Україну

Нові обмеження та правила:

у приміщенні можуть збиратися групи до 10 людей, на вулиці – не більш ніж 20;

закривають школи й торговельні центри;

жителі країни не можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів (виняток – поїздки на роботу);

недержавні установи й компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;

продовжують працювати супермаркети та аптеки.

Крім того, ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Обмеження на збори в приміщенні вплинуть на молитовні служби в синагогах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пояснив, що жорсткий карантин знову ввели через те, що COVID-19 щодня виявляють у понад 4 тисяч людей.

Дізнайтеся більше Чотири тисячі хворих за добу: лікар з Ізраїлю розповів про погіршення ситуація з COVID-19

Коронавірус в Ізраїлі: що треба знати