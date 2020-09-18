Ізраїль повернув жорсткий карантин: що зміниться
З 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.
Тотальний карантин розпочався о 14:00 18 вересня. Триватиме він до 11 жовтня. Про це повідомляє Times of Israel.
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Нові обмеження та правила:
- у приміщенні можуть збиратися групи до 10 людей, на вулиці – не більш ніж 20;
- закривають школи й торговельні центри;
- жителі країни не можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів (виняток – поїздки на роботу);
- недержавні установи й компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;
- продовжують працювати супермаркети та аптеки.
Крім того, ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом. Обмеження на збори в приміщенні вплинуть на молитовні служби в синагогах.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пояснив, що жорсткий карантин знову ввели через те, що COVID-19 щодня виявляють у понад 4 тисяч людей.
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Коронавірус в Ізраїлі: що треба знати
- Станом на 18 вересня у країні захворіли 176 933 людини. Одужати вдалося 129 394, померли – 1 169 хворих.
- За минулу добу недугу виявили у 4 791 жителя Ізраїлю, натомість протягом 16 вересня – аж у 6 063.