Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері попросив Президента України Володимира Зеленського пропустити в Україну хасидів, що застрягли на кордоні з Білоруссю. Політик запевняє, що паломники дотримуватимуться всіх обмежень.

Що просить ізраїльський міністр

Міністр попросив впустити хасидів до України на період святкування Рош га-Шана. Таку позицію політик висловив у листі, інформує "РБК-Україна".

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Я звертаюся до вас з проханням дозволити на надзвичайних гуманітарних підставах в'їзд для тих, хто знаходиться на білоруському кордоні, тільки на період єврейського Нового року,

– написав Дері.

Міністр переконує, що хасиди дотримуватимуться карантину.

Чому хасиди не можуть в'їхати до України