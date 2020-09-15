В Ізраїлі попросили Зеленського пустити хасидів в Україну
Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері попросив Президента України Володимира Зеленського пропустити в Україну хасидів, що застрягли на кордоні з Білоруссю. Політик запевняє, що паломники дотримуватимуться всіх обмежень.
Що просить ізраїльський міністр
Міністр попросив впустити хасидів до України на період святкування Рош га-Шана. Таку позицію політик висловив у листі, інформує "РБК-Україна".
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Я звертаюся до вас з проханням дозволити на надзвичайних гуманітарних підставах в'їзд для тих, хто знаходиться на білоруському кордоні, тільки на період єврейського Нового року,
– написав Дері.
Міністр переконує, що хасиди дотримуватимуться карантину.
Чому хасиди не можуть в'їхати до України
- Уряд заборонив в'їзд в Україну іноземцям з 26 серпня по 28 вересня. До країни можуть потрапити лише деякі категорії іноземних громадян.
- Хасиди ж раніше приїжджали до України для святкування єврейського Нового року. Паломники їхали в Умань, де похований засновник їхньої релігії.
- Попри заборону в'їзду, хасиди намагались знайти "обхідні шляхи". Деякі приїхали в Україну ще перед забороною, інші – користувались транзитом: запевняли, що їдуть всього на 2 дні, а залишались довше.
- Станом на 15 вересня на білорусько-українському кордоні застрягли близько 700 паломників. Прикордонники роз'яснюють хасидам, що не можуть впустити їх в Україну. Однак паломники і далі залишаються на кордоні.