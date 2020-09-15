На кордоні з Білоруссю затримали громадянина Ізраїлю, який пробирався до України через болота. Чоловіку заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Хасид намагався потрапити до України, обійшовши пункт пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України. До теми Хасиди застрягли на білорусько-українському кордоні: що відомо Хасид намагався перетнути кордон через болото, сподіваючись, що в такій місцевості його не спіймають. Прикордонники затримали чоловіка та повернули його до Білорусі. Тепер паломник не зможе в'їхати до України протягом 5 років. Дивіться відео затримання хасида на кордоні: Хасиди застрягли на білорусько-українському кордоні: що відомо Хасиди, зазвичай, їдуть до України для святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року – 24 канал). В Умані похований засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман. Євреї вірять, якщо зустріти Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим.

Попри заборону в'їзду, майже тисячу хасидів намагались потрапити в Україну через Білорусь.

Станом на 15 вересня на білорусько-українському кордоні застрягли близько 700 хасидів.

Рух та транспорту та громадян через пункт "Нові Яриловочі" обмежили.

До паломників приїхав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, аби нагадати хасидам про заборону в'їзду.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав допомогти хасидам. Водночас в МЗС України закликали Білорусь не оформлювати в'їзд паломників. Зверніть увагу! З 26 серпня по 28 вересня Кабмін заборонив в'їзд іноземців в Україну. Обмеження не діють лише на певні категорії громадян. Зокрема, в'їжджати можна транзитом. Цим і користувались хасиди. Паломники запевняли, що прибувають в Україну на 2 дні, але залишались довше.