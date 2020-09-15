Пробирався в Україну болотами: хасида затримали на кордоні з Білоруссю - відео
На кордоні з Білоруссю затримали громадянина Ізраїлю, який пробирався до України через болота. Чоловіку заборонили в'їзд в Україну на 5 років.
Хасид намагався потрапити до України, обійшовши пункт пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
До теми Хасиди застрягли на білорусько-українському кордоні: що відомо
Хасид намагався перетнути кордон через болото, сподіваючись, що в такій місцевості його не спіймають. Прикордонники затримали чоловіка та повернули його до Білорусі. Тепер паломник не зможе в'їхати до України протягом 5 років.
Дивіться відео затримання хасида на кордоні:
Хасиди застрягли на білорусько-українському кордоні: що відомо
- Хасиди, зазвичай, їдуть до України для святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року – 24 канал). В Умані похований засновник брацлавського хасидизму Раббі Нахман. Євреї вірять, якщо зустріти Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим.
- Попри заборону в'їзду, майже тисячу хасидів намагались потрапити в Україну через Білорусь.
- Станом на 15 вересня на білорусько-українському кордоні застрягли близько 700 хасидів.
- Рух та транспорту та громадян через пункт "Нові Яриловочі" обмежили.
- До паломників приїхав голова ДПСУ Сергій Дейнеко, аби нагадати хасидам про заборону в'їзду.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав допомогти хасидам. Водночас в МЗС України закликали Білорусь не оформлювати в'їзд паломників.