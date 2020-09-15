Більше ніж тисяча хасидів не покидають надій прорватись до України через Білорусь всупереч закритим українським кодонам. Білоруський глава держави Олександр Лукашенко доручив допомогти паломникам.

Лукашенко тримає під контролем ситуацію з хасидами

Лукашенкові доповіли про ситуацію, яка зараз відбувається на кордоні з Україною. Про це мовиться у телеграм-каналі "Пул першого".

Детально Хасиди застрягли на білорусько-українському кордоні: що відомо

Перебування паломників у нашій країні першочергово на контролі у президента. Він доручив надати усю необхідну допомогу,

– зазначили у телеграм-каналі.

Тим часом у Державному прикордонному комітеті Білорусі, що станом на 15 вересня понад 700 людей перебувають на кордоні з Україною. Серед них – близько 100 дітей. Хасиди перебувають у пункті "Нові Яриловичі" – "Нова Гута".

Головне про ситуацію з хасидами на українському кордоні

Після обіду 14 вересня більше ніж тисяча хасидів спробували перейти через український кордон з Білоруссю.

Білоруські прикордонники хасидів пропускають, проте, згідно з рішенням уряду, українські кордони для іноземців закриті до 28 вересня.

Вирішувати проблему з хасидами на кордон прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

На кордоні посилено працюють правоохоронці, рятувальники та бійці Нацгвардії.

Як повідомляють українські прикордонники, хасидів на кордоні побільшає, адже у Мінськ прибудуть ще 3 – 4 чартери.