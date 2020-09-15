Лукашенко наказав допомогти хасидам, що застрягли на кордоні з Україною
Більше ніж тисяча хасидів не покидають надій прорватись до України через Білорусь всупереч закритим українським кодонам. Білоруський глава держави Олександр Лукашенко доручив допомогти паломникам.
Лукашенко тримає під контролем ситуацію з хасидами
Лукашенкові доповіли про ситуацію, яка зараз відбувається на кордоні з Україною. Про це мовиться у телеграм-каналі "Пул першого".
Детально Хасиди застрягли на білорусько-українському кордоні: що відомо
Перебування паломників у нашій країні першочергово на контролі у президента. Він доручив надати усю необхідну допомогу,
– зазначили у телеграм-каналі.
Тим часом у Державному прикордонному комітеті Білорусі, що станом на 15 вересня понад 700 людей перебувають на кордоні з Україною. Серед них – близько 100 дітей. Хасиди перебувають у пункті "Нові Яриловичі" – "Нова Гута".
Головне про ситуацію з хасидами на українському кордоні
- Після обіду 14 вересня більше ніж тисяча хасидів спробували перейти через український кордон з Білоруссю.
- Білоруські прикордонники хасидів пропускають, проте, згідно з рішенням уряду, українські кордони для іноземців закриті до 28 вересня.
- Вирішувати проблему з хасидами на кордон прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко.
- На кордоні посилено працюють правоохоронці, рятувальники та бійці Нацгвардії.
- Як повідомляють українські прикордонники, хасидів на кордоні побільшає, адже у Мінськ прибудуть ще 3 – 4 чартери.
Що відомо про святкування Рош га-Шана під час пандемії?
Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на традиційне святкування Рош га-Шана – єврейського нового року.
Однак через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.
Незважаючи на обмеження та заборони, в Україну вже прибули понад 500 хасидів.