Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ночі проти 16 серпня здійснила атаку на бойовиків радикального ісламістського руху ХАМАС. Сталося це як відповідь на ракетний обстріл зі Смуги Газа.

Ізраїль завдав авіаудару по ХАМАСу

За інформацією представників ізраїльської армії, метою ізраїльської авіації став склад боєприпасів. Відповідний допис ЦАХАЛ опублікувала в твіттері.

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Крім того, влада Ізраїлю закрили зону для рибальства біля узбережжі Смуги Газа до подальших розпоряджень.

Водночас Армія оборони Ізраїлю наголосила, що вони продовжить протистояти "будь-яким спробам завдати шкоди мирним жителям Ізраїлю".

Earlier tonight, rockets were fired from Gaza into Israel.



In response, our Air Force just struck Hamas terror targets in Gaza, including a military compound used to store rocket ammunition.



We will continue to operate against any attempts to harm Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020

Що цьому передувало

Перед атакою ЦАХАЛ заявив про запуск з боку "терористів" двох ракет в напрямку території Ізраїлю.

Обидві ракети перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол".

За даними поліції внаслідок ракетного удару постраждала щонайменше одна людина, також пошкоджено будинок в ізраїльському місті Сдерот.

Увечері 15 серпня на кордоні Ізраїлю та Смуги Газа відбулися зіткнення між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки.

За відомостями представників ізраїльської армії, палестинці палили автомобільні шини та кидали гранати в бік розділового забору.