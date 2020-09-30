Український уряд схвалив розпорядження, за яким у 2021 році в Україні перенесуть три робочих дні.

Що відомо про рішення Кабміну щодо перенесення робочих днів

Відповідне питання уряд розглянув на засіданні 30 вересня. Щоправда, підтримали його без обговорення. Про це повідомляє 24 канал.

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На переконання посадовців, перенести робочі дні необхідно, аби:

українці змогли раціональніше використати робочий час,

щоб створити їм сприятливі умови для відзначення у 2021 році великих свят.

Мовиться про:

Різдво Христове (святкують 7 січня),



(святкують 7 січня), День Незалежності (24 серпня),



(24 серпня), День захисника України (14 жовтня).

Отже, у 2021 році для працівників з п’ятиденним робочим тижнем і двома вихідними у суботу та неділю робочі дні перенесуть:

з п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

з п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Щодо банків і фінустанов у ці дні, то спеціальний режим їхньої роботи має визначити НБУ.

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Розпорядження Кабміну про перенесення робочих днів у 2021 році / Документ