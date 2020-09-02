Кабінет Міністрів схвалив стратегію реформування державного банківського сектору. Власне цей варіант пропонувало Міністерство фінансів.

Уряд затвердив принципи стратегічного реформування банків держсектора

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. Відповідне рішення Кабмін ухвалив під час засідання 2 вересня.

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Так, у межах стратегічного реформування банківського сектора держава, зокрема, планує:

запровадити стратегії для кожного державного банку;

до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;

скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;

захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління з більшістю незалежних членів в наглядовій раді, з забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

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Заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук зауважив, що держава залишається відданою своїй меті – побудувати надійну та конкурентоспроможну банківську систему.

Сьогодні, коли реформу корпоративного управління банків державного сектору в Україні фактично завершено, ми оновили та посилили стратегічні принципи реформування банків державного сектору,

– заявив посадовець.

За словами Драганчука, зроблено це було для забезпечення чіткого розуміння цілей для нових наглядових рад і правління. Власне досягнення цих цілей від них очікує акціонер.

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Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи): документ