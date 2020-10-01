Уряд виділить фінансову допомогу для подоланні наслідків пожеж у Луганській області. У Верховній Раді теж пообіцяли сприяння. Наразі місцева влада підраховує збитки від займань.

Гроші виділять з резервного фонду

Гроші надійдуть з резервного фонду державного бюджету. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в телеграмі.

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Сума збитків ще встановлюється. Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС. Зараз важливо якнайшвидше допомогти людям,

– написав Шмигаль.

Заява Верховної Ради

У Верховній Раді України також зазначили, що готові зробити все задля подолання наслідків масштабних пожеж. Про це мовиться у заяві спікера Дмитра Разумкова, оприлюдненій на сайті парламенту.

Парламент під час розгляду проєкту Державного бюджету України на 2021 рік буде наполягати на необхідності збільшення видатків у секторі оборони та безпеки нашої держави задля ефективного реагування на надзвичайні ситуації,

– повідомив Разумков.

Голова Верховної Ради зазначив, що на місці уже працюють народні депутати.

Зверніть увагу! У Луганській області наразі працює оперативна урядова команда, до складу якої увійшли очільник ДСНС Микола Чечоткін та перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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