Кабмін виділить гроші для постраждалих від пожеж на Луганщині
Уряд виділить фінансову допомогу для подоланні наслідків пожеж у Луганській області. У Верховній Раді теж пообіцяли сприяння. Наразі місцева влада підраховує збитки від займань.
Гроші виділять з резервного фонду
Гроші надійдуть з резервного фонду державного бюджету. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в телеграмі.
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Сума збитків ще встановлюється. Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС. Зараз важливо якнайшвидше допомогти людям,
– написав Шмигаль.
Заява Верховної Ради
У Верховній Раді України також зазначили, що готові зробити все задля подолання наслідків масштабних пожеж. Про це мовиться у заяві спікера Дмитра Разумкова, оприлюдненій на сайті парламенту.
Парламент під час розгляду проєкту Державного бюджету України на 2021 рік буде наполягати на необхідності збільшення видатків у секторі оборони та безпеки нашої держави задля ефективного реагування на надзвичайні ситуації,
– повідомив Разумков.
Голова Верховної Ради зазначив, що на місці уже працюють народні депутати.
Головне про пожежі на Луганщині
- Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині 30 вересня.
- Наразі полум'я охопило площу близько 10 тисяч гектарів.
- Жертвами стихії уже стали 9 осіб, ще понад 10 потрапили до лікарні.
- З вогнем борються близько 1 200 осіб, залучено дві сотні одиниць техніки та авіацію.
- Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.
- Не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.