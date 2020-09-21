Уряд звернувся до Міжнародного валютного фонду з пропозицією розпочати роботу місії в Україні в онлайн-режимі. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що представники МВФ можуть приїхати до України вже в жовтні – листопаді.

Про пропозицію прем’єра Шмигаля з онлайн-роботою місії в Україні пише пресслужба уряду.

Раніше Можемо втратити транш МВФ: у Європарламенті жорстко відреагували на скандал у САП

Було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої зі зверненням про початок роботи в онлайн-режимі місії в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" сказав: інформація про те, що у роботі місії МВФ пауза, це – чутки.

Він зауважив, що прем’єр обговорював з керівником європейського департаменту МВФ потенційний приїзд місії найближчим часом.

Місія запитує кілька питань до України, зокрема, й до бюджету. Ми наступного тижня це все проговоримо. І є підстави вважати, що у жовтні – листопаді місія фонду буде в Україні,

– уточнив Марченко.

Він також додав, що урядовці постійно спілкуються з МВФ і з представниками фонду в них "нормальні відносини". Міністр уточнив: на всі запитання, які стосуються роботи Кабміну, вони надають відповіді.