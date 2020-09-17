Україна може втратити фінансову підтримку Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу через голосування Верховної Ради за призначення комісії, яка обиратиме очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це у своєму Twitter написав євродепутат та речник групи "Європейської народної партії" з питань закордонних справ Міхаель Галер.

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Він висловив величезне занепокоєння через "недосвідчених кандидатів, яким бракує доброчесності для участі у комісії з відбору голови САП", а їх призначення може вплинути на співпрацю з МВФ та ЄС.

Huge concern at VR vote today on inexperienced candidates lacking high integrity for SAPO Head Selection Commission. Risk for financial IMF and EU support — Michael Gahler (@gahler_michael) September 17, 2020

Також про недосвідченість кандидатів у комісію написала у своєму Twitter німецька євродепутатка, членкиня комітету із закордонних справ Віола фон Крамон. Вона заявила, що український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і майбутній трашн в розмірі 1,5 мільярда євро.

While international community is occupied with #Belarus, #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

У чому полягає скандал

17 вересня Верховна Рада розгляне проєкт постанови № 4104 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

3 вересня Рада не змогла призначити своїх представників до цієї комісії.

Раніше у ЗМІ повідомили, що новим головою САП може стати депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету правової політики Андрій Костін. Сам він ухилився від відповіді щодо цього питання.

Хто ще є у списку претендентів:

генерал міліції у відставці Богдан Романюк;

адвокати Катерина Коваль та Андрій Гуджал;

наукові працівники В'ячеслав Навроцький;

Олексій Дрозд і Євген Соболь.

А що з МВФ?

Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом про фінансову підтримку на суму 4 мільярдів доларів. Перший транш у 2,1 мільярда Україна отримала в червні 2020 року. Другий транш на суму близько 700 мільйонів доларів українська влада планує отримати до кінця цього року.