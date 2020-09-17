Можемо втратити транш МВФ: у Європарламенті жорстко відреагували на скандал у САП
Україна може втратити фінансову підтримку Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу через голосування Верховної Ради за призначення комісії, яка обиратиме очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це у своєму Twitter написав євродепутат та речник групи "Європейської народної партії" з питань закордонних справ Міхаель Галер.
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Він висловив величезне занепокоєння через "недосвідчених кандидатів, яким бракує доброчесності для участі у комісії з відбору голови САП", а їх призначення може вплинути на співпрацю з МВФ та ЄС.
Також про недосвідченість кандидатів у комісію написала у своєму Twitter німецька євродепутатка, членкиня комітету із закордонних справ Віола фон Крамон. Вона заявила, що український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і майбутній трашн в розмірі 1,5 мільярда євро.
У чому полягає скандал
17 вересня Верховна Рада розгляне проєкт постанови № 4104 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.
3 вересня Рада не змогла призначити своїх представників до цієї комісії.
Раніше у ЗМІ повідомили, що новим головою САП може стати депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету правової політики Андрій Костін. Сам він ухилився від відповіді щодо цього питання.
Хто ще є у списку претендентів:
- генерал міліції у відставці Богдан Романюк;
- адвокати Катерина Коваль та Андрій Гуджал;
- наукові працівники В'ячеслав Навроцький;
- Олексій Дрозд і Євген Соболь.
А що з МВФ?
Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом про фінансову підтримку на суму 4 мільярдів доларів. Перший транш у 2,1 мільярда Україна отримала в червні 2020 року. Другий транш на суму близько 700 мільйонів доларів українська влада планує отримати до кінця цього року.