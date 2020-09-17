Костін є основним претендентом на посаду голови САП, – ЗМІ
Новим головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може стати депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету правової політики Андрій Костін. ЗМІ пишуть, що він є основним претендентом на цю посаду.
На запитання про участь у конкурсі на посаду головного антикорупційного прокурора "РБК-Україна" Костін відповів ухильно.
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У пресі трапляється багато всяких цікавих ідей. Цікава ідея – це завжди привід над нею подумати,
– додав депутат.
Однак інше джерело видання з команди президента заявило, що влада вже визначилася з основним претендентом на посаду голови САП – це Костін.
Хто ще є у списку претендентів:
- генерал міліції у відставці Богдан Романюк;
- адвокати Катерина Коваль та Андрій Гуджал;
- наукові працівники В'ячеслав Навроцький;
- Олексій Дрозд і Євген Соболь.
Однак усі вони не мали досвіду роботи у сфері протидії корупції.
Що відомо про Андрія Костіна
- український юрист, політик;
- народний депутат України 9-го скликання від "Слуги народу";
- заступник голови парламентського комітету з питань правової політики. Член української делегації у Тристоронній контактній групі, представник в робочій підгрупі з політичних питань;
- до обрання в Верховну Раду Костін працював адвокатом в Одесі.
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Що цьому передувало
- Попередній глава відомства Назар Холодницький повідомив про свою відставку і опублікував фото наказу про його звільнення з посади керівника САП. Холодницький не пояснив, чому пішов з САП.
- Наразі обов'язки голови САП виконує Максим Грищук, який у 2015 році разом з Холодницьким претендував на посаду голови відомства.