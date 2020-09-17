Новим головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може стати депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету правової політики Андрій Костін. ЗМІ пишуть, що він є основним претендентом на цю посаду.

На запитання про участь у конкурсі на посаду головного антикорупційного прокурора "РБК-Україна" Костін відповів ухильно.

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У пресі трапляється багато всяких цікавих ідей. Цікава ідея – це завжди привід над нею подумати,

– додав депутат.

Однак інше джерело видання з команди президента заявило, що влада вже визначилася з основним претендентом на посаду голови САП – це Костін.

Хто ще є у списку претендентів:

генерал міліції у відставці Богдан Романюк;

адвокати Катерина Коваль та Андрій Гуджал;

наукові працівники В'ячеслав Навроцький;

Олексій Дрозд і Євген Соболь.

Однак усі вони не мали досвіду роботи у сфері протидії корупції.

Що відомо про Андрія Костіна

український юрист, політик;

народний депутат України 9-го скликання від "Слуги народу";

заступник голови парламентського комітету з питань правової політики. Член української делегації у Тристоронній контактній групі, представник в робочій підгрупі з політичних питань;

до обрання в Верховну Раду Костін працював адвокатом в Одесі.

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Що цьому передувало