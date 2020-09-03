Відставка голови САП: чи можуть українці втратити безвіз
Верховна Рада відхилила склад конкурсної комісії для зміни керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак непрозорий конкурс на керівника антикорупційної прокуратури може стати прямою загрозою безвізу України з ЄС.
Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі пояснив, що в України вимагали створити антикорупційний орган, а не те, що їх довічно очолювати мають Артем Ситник чи Назар Холодницький. Тому чутки про те, що через їхнє звільнення Україна стратить без віз – є не доречними.
До слова Не відповідають вимогам закону: Рада провалила призначення членів конкурсної комісії для САП
"Про скасування безвізу з ЄС я вже чую останні 5 років, як його тільки запровадили. Багато законопроєктів ухвалювались за цей час, і завжди були погрози безвіз", – пригадав експерт.
Безвіз – це довгостроковий процес, який ми пройшли в переговорах з країнами ЄС, і говорити, що воно зараз все скасується – сумніваюсь. Українці їдуть за кордон, щоб витрачати гроші. І я не думаю, що країнам ЄС хочеться скасовувати безвіз з такою величезною країни, з якої їдуть багато людей і витрачають багато зароблених грошей за кордоном,
– додав Загородній.
Відставка Холодницького: що відомо
- Назар Холодницький пішов у відставку з посади голови САП 21 серпня 2020 року. Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала заяву.
- Причино, за його словами, став тиск з боку держави на антикорупційні органи. Він заявив, що Офіс Президента хоче підпорядкувати собі САП та НАБУ, щоб мати на них вплив.
- Згодом новим виконувачем обов'язків голови САП призначили Максима Грищука.
- Виконувач обов'язків директора НАБУ Артем Ситник зазначив, що Холодницький звільнився, тому що його час перебування на посаді закінчився.
- Посли країн "сімки" наголосили про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів.