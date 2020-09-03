Верховна Рада відхилила склад конкурсної комісії для зміни керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак непрозорий конкурс на керівника антикорупційної прокуратури може стати прямою загрозою безвізу України з ЄС.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі пояснив, що в України вимагали створити антикорупційний орган, а не те, що їх довічно очолювати мають Артем Ситник чи Назар Холодницький. Тому чутки про те, що через їхнє звільнення Україна стратить без віз – є не доречними.

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"Про скасування безвізу з ЄС я вже чую останні 5 років, як його тільки запровадили. Багато законопроєктів ухвалювались за цей час, і завжди були погрози безвіз", – пригадав експерт.

Безвіз – це довгостроковий процес, який ми пройшли в переговорах з країнами ЄС, і говорити, що воно зараз все скасується – сумніваюсь. Українці їдуть за кордон, щоб витрачати гроші. І я не думаю, що країнам ЄС хочеться скасовувати безвіз з такою величезною країни, з якої їдуть багато людей і витрачають багато зароблених грошей за кордоном,

– додав Загородній.

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