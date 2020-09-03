Верховній Раді пропонували уповноважити призначати та звільняти з посади директора НАБУ та САП Кабмін замість президента. Уряд вже сьогодні, 3 вересня, розглянув питання щодо визначення представників парламенту в складі конкурсної комісії, яка має обрати голову САП. Проте ВР провалила призначення членів конкурсної комісії.

Відтак, Верховна Рада не призначила в комісію з 7 осіб для проведення конкурсу на посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це свідчать результати голосування за проєкт постанови, передає "Українська правда".

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До того ж декого з членів депутати критикували при обговоренні. А прийняти саму постанову не вистачило голосів — загалом проголосував 221 нардеп.

Парламенту пропонували призначити у комісію за згодою здебільшого науковців, а саме:

Власову Ганну Петрівну – професорку кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", докторку юридичних наук, професора;

Гуджала Андрія Андрійовича – керуючого партнера адвокатського об’єднання "ГуДеГ";

Дрозда Олексія Юрійовича – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента;

Куца Віталія Миколайовича — члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора;

Навроцького Вячеслава Олександровича – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора;

Романюка Богдана Васильовича – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента;

Соболя Євгена Юрійовича – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора.

Детальніше про кандидатів та чому вони не відповідають нормам закону – можна прочитати на сайті ЦПК.

Ризики для безвізу та відсутність досвіду

У парламенті з аргументів вказували на ризики для безвізу від ухвалення цієї постанови. Також ставили під сумнів належний досвід кандидатів. Деякі депутати говорили про спроби зробити САП підконтрольним Офісу Президента.

Додамо, що це вже не перше голосування за цю постанову. У "Слузі народу" закликають "підтримати гідних кандидатів". Натомість у "Європейській солідарності" заявили, що "слуги" так "хочуть захопити САП", а кандидати – не мають досвіду.

Зверніть увагу, вчора в прямому ефірі 24 каналу нардепка Анастасія Радіна, яка зареєструвала цей законопроєкт, зазначила, що відповідно до закону про САП, є чіткі вимоги до людей, які можуть бути у складі її. За її словами, кандидати мають мати значний досвід у боротьбі з корупцією, розслідуванні корупції тощо.