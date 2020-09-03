Посли G7 прокоментували ситуацію навколо обрання нового керівника САП
Посли країн "Великої сімки" нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів в Україні. Посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що вона безпосередньо стосується ситуації довкола обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Відповідна заява була оприлюднена на офіційні твіттер-сторінці G7. Там зазначено, що посли країн "Великої сімки" постійно підтримують антикорупційні інституції, які створюються в Україні. І їхня незалежність та надійний правовий статус є частиною міжнародних зобов'язань.
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Посол ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що принципи, які вказані в заяві послів G7, мають бути застосовані, коли Верховна Рада призначає представників для вибору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Крім цього, прозорість процедури обрання нового керівника САП є одним з критеріїв надання Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
Також це питання серед умов за так званим механізмом призупинення безвізу з боку ЄС.
Зауважимо, що раніше ЄС, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП, яке Рада планує ухвалити 3 вересня.
За словами голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, це вперше посол ЄС в Україні неозначно заявив про те, що процедура обрання нового керівника САП є питанням безвізового режиму.
Вперше питання безвізового режиму взагалі в дискусії піднялося у спробі української влади знищити антикорупційну інфстрактуру.
І це не жарт. Коли про це говорить дипломат, то це починає офіційні кроки, які наближають не скасування безвізу, але його призупинення. Що є першим кроком до відміни,
– зауважив Віталій Шабунін.
Що відомо про звільнення Холодницького з САП?
- Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 21 серпня написав заяву про відставку. Розглянувши документ, генпрокурор Ірина Венедіктова звільнила Холодницького.
- Наразі обов'язки очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує Максим Грищук.
- Сам Холодницький пояснив причину звільнення тим, що з боку держави тиснули на антикорупційні органи.
- Також він вважає, що Офісу генпрокурора намагаються підпорядкувати і НАБУ, і САП. У такий спосіб нібито хочуть здійснювати контроль за їхньою діяльністю.
- Назар Холодницький підкреслив, що за 30 років незалежності України не вдалось вибудувати ефективні інституції. Натомість вдалось вибудувати тотальну систему корупції та використання влади та повноважень в інтересах вузького кола осіб.
Коментар Віталія Шабуніна про заяву послів G7: дивіться відео