Посли країн "Великої сімки" нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів в Україні. Посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що вона безпосередньо стосується ситуації довкола обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідна заява була оприлюднена на офіційні твіттер-сторінці G7. Там зазначено, що посли країн "Великої сімки" постійно підтримують антикорупційні інституції, які створюються в Україні. І їхня незалежність та надійний правовий статус є частиною міжнародних зобов'язань.

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Посол ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що принципи, які вказані в заяві послів G7, мають бути застосовані, коли Верховна Рада призначає представників для вибору нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім цього, прозорість процедури обрання нового керівника САП є одним з критеріїв надання Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Також це питання серед умов за так званим механізмом призупинення безвізу з боку ЄС.

Зауважимо, що раніше ЄС, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП, яке Рада планує ухвалити 3 вересня.

За словами голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, це вперше посол ЄС в Україні неозначно заявив про те, що процедура обрання нового керівника САП є питанням безвізового режиму.

Вперше питання безвізового режиму взагалі в дискусії піднялося у спробі української влади знищити антикорупційну інфстрактуру.

І це не жарт. Коли про це говорить дипломат, то це починає офіційні кроки, які наближають не скасування безвізу, але його призупинення. Що є першим кроком до відміни,

– зауважив Віталій Шабунін.

Що відомо про звільнення Холодницького з САП?

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 21 серпня написав заяву про відставку. Розглянувши документ, генпрокурор Ірина Венедіктова звільнила Холодницького.

Наразі обов'язки очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує Максим Грищук.

Сам Холодницький пояснив причину звільнення тим, що з боку держави тиснули на антикорупційні органи.

Також він вважає, що Офісу генпрокурора намагаються підпорядкувати і НАБУ, і САП. У такий спосіб нібито хочуть здійснювати контроль за їхньою діяльністю.

Назар Холодницький підкреслив, що за 30 років незалежності України не вдалось вибудувати ефективні інституції. Натомість вдалось вибудувати тотальну систему корупції та використання влади та повноважень в інтересах вузького кола осіб.

​Коментар Віталія Шабуніна про заяву послів G7: дивіться відео