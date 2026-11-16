Нові правила бронювання працівників: що варто перевірити вже зараз

Для бізнесу Постанова Кабінету Міністрів № 1328 від 23 жовтня 2026 року – це привід перевірити, коли закінчується чинне рішення щодо бронювання, на яких критеріях воно ґрунтується та скільки часу потрібно на наступне підтвердження. Саме ухвалення постанови не означає автоматичного скасування всіх статусів критичності чи бронювань працівників. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Наявне рішення та перегляд критеріїв

Рішення про критичність, якими визнано важливість для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, зберігаються протягом терміну, на який їх ухвалено, з урахуванням передбачених постановою підстав для скасування.

Подавати документи повторно лише через появу нових правил усім компаніям не потрібно. Водночас державні органи мають переглянути й узгодити галузеві та регіональні критерії, а потім оцінити відповідність підприємств цим критеріям. На ці дії постанова відводить десять днів із дня набрання нею чинності. Цей термін адресовано органам влади.

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Якщо критерій, за яким компанію визнали критично важливою для галузі або територіальної громади, виключать, постанова передбачає скасування рішення про її критичність. Зміна формулювання критерію сама собою означає його виключення: потрібно перевіряти зміст оновлених вимог і відповідність їм компанії.

Тому варто підняти актуальне рішення, знайти конкретні підстави його ухвалення та стежити за повідомленнями органу, який його видав. Якщо вимоги змінюються, завчасно оцініть, які документи знадобляться для підтвердження відповідності.

Нова процедура і терміни розгляду

Звернення, як і раніше, подають до уповноваженого державного органу. Саме він передає матеріали до Координаційного центру й надалі ухвалює остаточне рішення з урахуванням його рекомендацій. Комунікацію щодо пакета документів компанія веде з уповноваженим органом.

Для розгляду передбачено послідовні етапи:

до 7 робочих днів із дня отримання звернення – уповноважений орган перевіряє відповідність критеріям і звертається до Координаційного центру;

до одного календарного місяця з дня отримання звернення державного органу – Координаційний центр готує рекомендації та пропозиції.

до 3 робочих днів після отримання рекомендацій – уповноважений орган ухвалює рішення або повідомляє про відмову з обґрунтуванням.

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Невідкладний розгляд у Координаційному центрі можливий протягом 7 робочих днів за обґрунтованим зверненням державного органу. Це окремий порядок, на який не варто розраховувати як на звичайний спосіб пришвидшення процедури.

Постанова рекомендує подавати документи завчасно, але не встановлює загального обов'язкового терміну "за 45 днів". Для внутрішнього планування слід врахувати всі етапи розгляду та залишити час на підготовку документів і подальше бронювання через "Дію". Якщо компанія орієнтувалася лише на дату закінчення статусу, календар варто переглянути.

Обґрунтування критичності

Оновлені правила акцентують увагу на наслідках зупинення або значного скорочення діяльності підприємства через мобілізацію працівників. Йдеться про шкоду обороноздатності, роботі критичної інфраструктури, життєзабезпеченню населення або макрофінансовій стійкості держави, підтверджену перевірюваними показниками.

У документах варто пояснити, які процеси залежать від працівників, яких потрібно зберегти в команді. Для виробництва це можуть бути обсяги випуску продукції та терміни виконання контрактів. Для сервісної компанії – кількість клієнтів, яких вона обслуговує, характер послуг і наслідки їх припинення. Таке обґрунтування доцільно підкріпити договорами, фінансовими показниками, даними про виробничі потужності та іншими документами, що стосуються обраних критеріїв. Конкретний пакет залежить від діяльності компанії та вимог уповноваженого органу.

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Збільшення квоти бронювання

Для більшості критично важливих установ базове обмеження залишається на рівні 50% військовозобов'язаних працівників. Збільшення можливе за рішенням органу, який визначив установу критично важливою, з урахуванням рекомендацій Координаційного центру. Обґрунтовані пропозиції до Координаційного центру подає цей орган.

Компанії варто заздалегідь пояснити, чому наявного ліміту недостатньо: які функції виконують працівники, для яких потрібне збільшення квоти, та як їхня відсутність вплине на роботу. Кадрові дані й документи на цих працівників краще перевірити до отримання рішення.

Для рішень про збільшення квоти за пунктом 9-1 Порядку бронювання встановлено термін дії не більше одного року. Після подання державним органом через "Дію" повідомлення про зміну ліміту в "Єдиному переліку на бронювання" відведено 10 робочих днів. Якщо його не здійснити за цей час, рішення про збільшення обсягів бронювання втратить чинність.

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Відлік починається саме з подання повідомлення, тому дату потрібно узгодити з державним органом і зафіксувати. Після закінчення терміну такого рішення передбачено також обов'язок вжити через "Дію" заходів щодо анулювання наданих відстрочок протягом 5 робочих днів із дня, що настає за днем його закінчення.

Окремо варто перевірити раніше отримані рішення Міноборони про збільшення квоти. Для рішень Міністра оборони, ухвалених до набрання чинності постановою № 1608 від 8 грудня 2025 року, встановлено граничну дату – 8 грудня 2026 року. При цьому вони діють лише в межах терміну чинного рішення про критичність. Для пізніших рішень термін також обмежений чинністю статусу критичності та терміном самого рішення Міноборони.

Для визначених постановою категорій установ ОПК та паливно-енергетичного комплексу, зокрема окремих підрядників і виробників обладнання, діє спеціальний ліміт – до 95%. Передбачено бронювання всіх військовозобов'язаних працівників, безпосередньо залучених до виробничих процесів. Перевищення 95% потребує окремого рішення Міноборони або Міненерго з урахуванням узгоджених рекомендацій Центру. Належність до конкретної категорії слід перевіряти за рішенням про критичність і нормами Порядку.

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Військовий облік і дані працівників

Координаційний центр може моніторити відомості про військовозобов'язаних працівників через відповідний державний реєстр, сервіси Пенсійного фонду та "Дію". Тому перед поданням документів варто звірити кадрові відомості з даними, доступними роботодавцю та працівникам у відповідних сервісах.

Бізнесу варто перевірити актуальність трудових відносин, персональних даних, військово-облікових документів і термінів наданих відстрочок. Якщо є розбіжності, треба визначити, хто має їх виправити, і проконтролювати результат до подання заяви на бронювання.

Порушення військового обліку можуть вплинути на розгляд пропозицій щодо збільшення квоти. Серед підстав для відмови Координаційного центру в розгляді постанова називає систематичні порушення керівником: зокрема, два і більше документально підтверджені факти протягом останніх 12 місяців та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за такі порушення.

Перевірку обліку доцільно включити до підготовки звернення за більшою квотою. Виявлені недоліки потрібно усувати та документувати виправлення, враховуючи, що це не скасовує вже зафіксованих порушень.

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Як бізнесу підготуватися до змін

Почати варто з перевірки наявного рішення, підстав критичності та термінів відстрочок. Далі – з'ясувати, чи змінює уповноважений орган свої критерії, і підготувати документи до наступного розгляду з урахуванням нового етапу в Координаційному центрі.

Якщо бізнесу потрібна більша квота, погодження ліміту та подальше бронювання слід планувати як одну послідовну процедуру. У цьому процесі мають бути визначені відповідальні за документи, актуальність даних і контроль термінів. Так компанія зможе завчасно побачити питання, які потребують вирішення, та врахувати їх у плануванні роботи команди.