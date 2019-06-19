Кабмін може на 50% скоротити держадміністрації

Одним з питань найближчого засідання Кабінету міністрів України стане ініціатива про скорочення на 50% районних і обласних державних адміністрацій. Розгляне уряд і обробку законодавчого закріплення права людей обирати керівників своїх регіонів.

"Я завтра (19 червня) виношу на розгляд уряду пропозицію опрацювати можливість скоротити на 50% обласні, районні адміністрації. А наступний парламент повинен забрати право у президента і уряду призначати керівників і віддати це право людям", – сказав в ефірі програми "Свободи слова" прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Пріоритет обирати керівників має бути в громадах, додав він.

Почати скорочення обласних та районних держадміністрацій уряд пропонує з січня 2020 року, сказав Гройсман раніше.

Це дозволить тим районам, де вже функціонують повноцінні громади, жити за новими стандартами і управлятися тими людьми, яких люди на місцях знають,

– пояснив прем’єр.

Зауважмо, що ще в 2014 році Гройсман обіцяв ліквідувати обласні державні адміністрації, проте за 5 років цього так і не сталося.