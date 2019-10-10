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      Кабмін не погодив депутата від "Слуги народу" на пост голови Харківської ОДА

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      Кабмін погодив кандидатуру Кучера на пост голови Харківської ОДА, а потім передумав
      Кабмін погодив кандидатуру Кучера на пост голови Харківської ОДА, а потім передумав / fakty.com.ua

      Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко стверджує, що Кабінет міністрів не погодив кандидатуру депутата від "Слуги народу" Олексія Кучера на пост голови Харківської ОДА. Ба більше, спочатку підтримав, а потім вирішив відтермінувати це рішення.

      У результаті рішення щодо призначення голови Харківської облдержадміністрації так і не ухвалили, повідомив Гончаренко у фейсбуці.

      До слова: Кабмін погодив призначення голови Одеської ОДА: що про нього відомо

      За його словами, неоднозначна ситуація виникла, ще коли погоджували кандидатуру голови Одеської ОДА. Мовляв, тоді Максима Куцого призначили теж не відразу.

      При розгляді спочатку вирішили залишити призначення на наступне засідання Кабміну. Але у кінці засідання Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук таки передумав та провів це питання,
      – заявив Гончаренко.

      Натомість, за словами депутата, у випадку з погодженням голови Харківської ОДА все було з точністю до навпаки – спочатку уряд підтримав кандидатуру Кучера, та потім передумав. При цьому, як стверджує Гончаренко, "це сталося після того, як прем'єр отримав смс".

      Що відомо про Олексія Кучера?Олексій Кучер – народний депутат 9 скликання від "Слуги народу". До свого обрання в Раду тривалий час працював юристом. Зокрема, брав участь у деяких резонансних справах – захищав Володимира Литвина у "справі рюкзаків" та скандального харківського суддю Сергія Лазюка, який погорів на хабарі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Слуга народу Олексій Гончаренко Олексій Гончарук Новини Харкова Призначення Зеленського
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