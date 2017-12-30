Кабмін заплутався з реформуванням Держекоінспекції, – експерт

Позиція Кабінету міністрів України щодо реформування системи державного нагляду у сфері охорони навколишнього природного середовища не послідовна. Так вважає голова правління Всеукраїнського громадського об’єднання "Зелений Фонд" Максим Фролов.

"Ще в жовтні 2016 року в Кабміні запропонували Концепцію реформування системи державного природоохоронного контролю. Вона передбачала майбутні структурні зміни системи органів нагляду й контролю. І планувалася, насамперед, ліквідація Державної екологічної інспекції України протягом 2017 року. Міністр екології заявляв: "Я вважаю, що вилікувати екоінспекцію неможливо. Я подав до Кабміну прохання про ліквідацію Державної екологічної інспекції та створення нової природоохоронної служби". Тим не менш, у 2017 році на її роботу було виділено понад 240 тисяч гривень!" – відзначає Фролов.

За кілька місяців, у квітні 2017 року постановою Кабінету міністрів України було затверджено нове "Положення про Державну екологічну інспекцію України" №275. Згідно з ним мають бути усунені недоліки в діяльності Державної екологічної інспекції. А необхідність її ліквідації ніби відпадає. Але 31 травня 2017 року з’явився ще і третій документ – "Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища". Згідно з цією концепцією, передбачається ліквідація Держекоінспекції та створення нового органу протягом того ж 2017 року.

"Навіщо ж затверджувати нове положення про державний орган, який мають ліквідувати через півроку?" – риторично запитує Фролов.

Також голова правління "Зеленого фонду" вважає, що реформа держекоінспекції в Україні є важливою. І не тільки для держави, а й для її громадян. У рамках реформування треба обов’язково взяти до уваги залучення громадськості. Адже вона також має брати участь у роботі держекоінспекції.

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