Народний депутат Олександр Качура розповів, що у "Слузі народу" змінять заступників керівника фракції. При цьому йому самому не пропонували очолити фракцію.

Народний депутат вважає, що заступників мають не призначати, а обирати. Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу "Єдність".

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Які зміни відбудуться в "Слузі народу"

За словами Качури, "Слуга народу" планує перезавантаження.

Про заступників керівника фракції точно буде йти мова. Це вже питання назріло, такі зміни відбудуться,

− сказав він.

При цьому Качура спростував те, що його можуть призначити головою фракції замість Давида Арахамії.

Також нардеп сказав, що у "Слузі народу" переформатують комунікацію, бо зараз у фракції не обговорюють скандальні ситуації, які трапляються.

Це коли трапляється зашквар, але його у фракції не обговорюють, немає публічної позиції фракції,

− пояснив він.

"Треба, щоб заступники голови фракції до того, як виноситься в зал, проговорювали зі своїми групами. Цього не відбувається", − додав Качура.

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Що відомо про перезавантаження "Слуги народу"