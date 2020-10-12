Невідомо, чи звільнить президент Венедіктову до кінця 2020 року, а не знайде інші причини, щоб залишити її на посаді. Це вже не перший дедлайн, який встановлює Зеленський для правоохоронців високого рівня.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Водночас він додав, що за 2020 рік кадрова політика Зеленського погіршилася.

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За словами журналіста, кадри, які підбирає президент після звільнення відповідних посадовців, стають дедалі гіршими. Начебто нормальних професійних людей, які потрапили в так звану першу хвилю призначень змінюють або лояльні та посередні спеціалісти, або зовсім скандальні персонажі, розповів він.

Навіть якщо Венедіктову звільнять, то, можливо, доведеться шкодувати про таку видатну генпрокурорку часів раннього президента Зеленського. Потрібно подивитись, хто прийде їй на заміну,

– сказав Дмитро Гнап.

На який час Венедіктова може залишитись на посаді

Журналіст додав, що, можливо, генеральна прокурорка влаштовує Зеленського й залишиться на посаді ще на 1 – 2 роки, або до кінця каденції президента.

"Принаймні вона не йде всупереч оточенню Зеленського. Однак йому потрібно зауважити те, що Венедіктова зберігає систему корумпованої та лояльної до влади прокуратури. Через що самого президента, вже після того, як Зеленський залишить своє крісло – можуть викликати на допити, як зараз Порошенка", – підсумував Гнап.