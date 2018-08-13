Как "Динамо" разгромило "Спартак" 1:4 в Москве: десять лет исторической победе

Вспоминаем, как ровно 10 лет назад, 13 августа 2008 года, "Динамо" в двухматчевом противостоянии за право играть в Лиге чемпионов разнесло в пух и прах московский "Спартак".

Восстановим определенную хронологию событий сезона 2008/2009. "Динамо" завершило предыдущий чемпионат на второй строчке и вынуждено было начинать путь в Лиге чемпионов со второй квалификации (в то время, согласно правилам, квалификаций было всего три раунда). Соперником "бело-синих" была ирландская "Дрогеда", которую "бело-синие" победили в двухматчевом противостоянии и в заключительной квалификации турнира попали на "Спартак".

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Вот что говорили перед матчем президент "Динамо" Игорь Суркис и тогдашний главный тренер Юрий Семин:

В Москве можно сыграть с одним нападающим. Но самое главное – добиться положительного результата. Я считаю, что "Спартак" мы обязаны проходить, это должны понимать и футболисты. Что будет дальше – посмотрим,

– уверял Игорь Михайлович.

"Секретов как таковых нет. Самое важное в завтрашнем матче – это готовность и концентрация всех игроков без исключения. А настраивать мы их обязательно будем", - говорил Юрий Семин.

Разумеется, матч вызвал огромный ажиотаж и от противостояния ждали многого. Москвичи считали себя фаворитами противостояния, тем более первый матч предстояло играть в России, но "Динамо" доказало свою силу.

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Предлагаем вашему вниманию отчет о первом матче, где киевляне выиграли со счетом 4:1:

"Спартак" – "Динамо" 1:4. Такого сюрприза не ожидали

Признаться, "Динамо" удивило! Игрой, настроем, борьбой, желанием. И, конечно, результатом! Давно болельщики не видели такой команды - постоянно устремленной в атаку и без остатка отдающейся игре. Удача улыбнулась тому, кто ее больше заслуживал. "Спартак" ничем не удивил, его гол в начале встречи еще более раззадорил киевлян, давно жаждущих заявить о себе в футбольной Европе. Четыре мяча и как минимум вдвое больше нереализованных моментов – в этот вечер динамовцы полностью превзошли соперника и с оптимизмом могут смотреть на ответный матч.

Первые десять минут встречи были нервозные. Динамовцы больше владели мячом, старались комбинировать и адаптироваться к непривычному искусственному покрытию. Спартаковцы тоже вперед не лезли, предпочтя отдать центр поля и быстрыми проходами полузащитников или диагональными передачами переходить в атаку. Первая же комбинация москвичей закончилась взятием ворот. Шовковский кулаком выбил мяч в поле, игроки не успели выйти, как мяч снова вернулся в штрафную, где ускользнувший от Диакате Боженов четко его принял и отправил в дальний угол. Стоит отметить, это была первая и последняя грубая ошибка Папе в отчетной встрече. Больше сенегалец в авантюрах замечен не был, большую часть времени опекал самого грозного форварда соперника Павлюченко, не дав тому развернуться ни на шаг. В итоге Черчесов был вынужден заменить Романа.

К чести динамовцев, пропущенный мяч никак не повлиял на их игровой настрой, и разведя мяч с центра поля всей командой пошли на ворота Плетикосы. Настоящим лидером в атаке был Милевский. Кажется, для этого парня ничего не стоит обойти одного, двух или трех защитников. Но если раньше Артем это делал преимущественно на небольшом участке поля, то в Москве продемонстрировал скоростной дриблинг. Ой как хочется не сглазить, не навыдавать лишних комплиментов. Но если Милевский будет прогрессировать также стремительно, как он это делает с января месяца, с приходом Юрия Семина, в "Динамо" совсем скоро (а может и уже) появится форвард экстра-класса!

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В первом тайме киевляне сравняли счет и вышли вперед. Отрадно, что после этого команда не остановилась, не начала тянуть время и довольствоваться гостевым преимуществом в один мяч. Прекрасно сыграла средняя линия. Вукоевич стал настоящим хозяином центра поля, не уступая сопернику ни один мяч, ни одну пять лужниковской "травы". Фланги без устали "утюжили" Эль Каддури и Нинкович. Бадр поймал настоящий кураж успевая отрабатывать "от ворот до ворот", буквально замотал опекуна и отметился голевым пасом на Бангура в начале второго тайма. Не так ярко выглядел Алиев, но свою работу выполнил достойно. При счете 3:1 вместо Александра Семин выпустил больше ориентированного за защиту Гиоане. Не стоит забывать, что у Алиева практически нет еврокубкового опыта и, тем более, матчей такого уровня.

Самые лесные слова стоит отвести Бангура. Может его взаимопонимание с Милевским еще далеко от идеала, прогресс в игре нападающего налицо. Все 88 минут Исма держал в напряжении защиту, цепляясь за каждый мяч и неустанно находясь в поисках шанса. В середине первого тайма Бангура, как вознаграждение за настойчивость, воспользовался грубой ошибкой Моцарта. Забив два мяча, гвинеец записал на свой счет и результативную передачу. После шестиматчевой безголевой серии на старте сезона Исму "прорвало" – гол "Ворскле", два - "Спартаку"… Так держать! (не позавидуешь в воскресенье запорожскому "Металлургу").

Самых лестных слов заслуживает Юрий Семин. За грамотный выбор состава, тактику на игру, умение работать над ошибками... Впрочем, как заметил Юрий Павлович после матча, на "Лужниках" был всего лишь первый тайм. И через две недели в Киеве ни в коем случае нельзя расслабляться.

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С поля динамовцы уходили под аплодисменты трибун. Причем как "бело-синих", так и "красно-белых". В Москве умеют ценить настоящий футбол, который в этот вечер показала команды Семина. Спасибо за игру, до встречи в Киеве, на "Динамо" –"Спартак"!

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч.

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Киев) 1:4

Голы: Баженов, 4 – Бангура, 28, 47, Милевский, 45, 85.

Предупреждения: Ковач, 67 – Несмачный, 22, Нинкович, 31, Бангура, 71.

Москва, БСА "Лужники". 55000 зрителей.

Арбитры: Мартин Ханссон – главный; Фредрик Нильссон и Магнус Шобл – ассистенты (все - Швеция).

"Спартак": 22.Плетикоса, 31.Паршивлюк (19.Майдана, 60), 3.Штранцль (88.Филипенко, 48), 7.Иранек, 4.Фати, 15.Ковач, 49.Шишкин, 5.Моцарт, 32.Баженов, 23.Быстров, 10.Павлюченко (40.Дзюба, 73).

"Динамо": 1.Шовковский, 3.Бетао, 17.Михалик, 15.Диакате, 26.Несмачный, 5.Вукоевич, 30.Эль Каддури, 36.Нинкович, 8.Алиев (4.Гиоане, 76), 25.Милевский (9.Морозюк, 90), 10.Бангура (22.Кравец, 88).

Сверхуспешный результат стартового матча, разумеется, сделал очевидными фаворитами именно киевлян. И, несмотря на результат и статус, никто не говорил о завершенном деле.

Появление Юрия Семина в конференц-зале после матча было встречено аплодисментами.

"Моя команда показала футбол хорошего качества, и то, о чем договаривались с футболистами, в плане тактики они выполнили беспрекословно. Даже когда "Спартак" забил первый гол, мои подопечные продолжали играть в том же ключе и, как по мне, добились сегодня заслуженной победы. Естественно, первыми словами были слова радости и поздравления игрокам. Впрочем, радоваться долго не приходится, поскольку 17 августа у нас календарный матч в чемпионате Украины. Не надо приуменьшать заслугу "Динамо" – мол, выиграли у слабой команды. У нас очень серьезный соперник, а на кону выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Нас критиковали после матчей с той же "Дрогедой", но мы это выдержали и двигаемся дальше", – заявила Семин.

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Президент и футболисты также оставались максимально сконцентрированными:

Задача выполнена на 60 процентов. К футболу я отношусь очень осторожно: пока мы не поставим последнюю точку – говорить о том, что мы вышли, я не буду. Думаю, если бы мы не выиграли и не прошли в Лиге чемпионов дальше, нас бы в Киеве не простили,

– сказал Игорь Суркис.

"Мы все сегодня отыграли очень хорошо. В первую очередь хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к этой победе: футболистов, тренерский штаб, докторов, массажистов, болельщиков. Сегодня мы в очередной раз доказали, что являемся огромной силой. В чемпионате мы отстаем от лидера на пять очков, повторный матч с "Дрогедой" вообще выходит за рамки приличия. Нам нельзя расслабляться, и мы это понимаем", – говорил Артем Милевский.

А затем был ответный матч, когда в Киеве динамовцы на родном стадионе имени Валерия Лобановского вновь одержали уверенную победу с аналогичным счетом и вышли в групповой турнир Лиги чемпионов.

"Динамо" Киев