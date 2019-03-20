Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта

Скорее всего, Вы начали читать эту статью сидя? Если это так, мы начнем спасать Вашу спину прямо сейчас. Встаньте! Станьте на носочки! Потянитесь вверх руками! Сделайте перекат с носочек на пяточки! Наклонитесь медленно влево… а теперь вправо! Попробуйте прочитать этот текст стоя.

Серьезно, это будет намного полезнее, чем сидеть с бутербродом в обед перед монитором и смотреть фейсбучные мэмы. Много времени чтение не займет, а смена положения немного расслабит уставшую спину и по-другому задействует пятую точку. А избавиться от боли в спине и следить за осанкой помогут советы врача невролога-вертебролога Лидии Мельник из "Амбулатории спины".

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Совет 1 – контроль

Первое обязательное правило-залог красивой осанки – держать спину "танцора" даже за рабочим столом – грудь раскрыта-плечи тянутся вниз-шея стремится вверх-лопатки собраны. Как бы сложно это не казалось, старайтесь контролировать свою осанку во время сидения и держите спину всегда в правильном положении. Не можете уследить? Попросите коллег, договоритесь о взаимном контроле – разрешите всем Вас поправлять! )

Совет 2 – перерыв

Сколько времени в день вы проводите сидя? А сколько раз вы отрываетесь от кресла, чтобы разогнуться с "буквы зю"? Так мы и думали. Делайте небольшую паузу в сидении – поднимайтесь хотя бы раз в полчаса на 2-5 минут, чтобы немного размяться. Чтобы не пропустить двигательный перерыв, настройте уведомления, которые будут напоминать, что пришло время для движения. Сделайте несколько медленных круговых вращений плечевыми суставами, сведите и медленно разведите лопатки, медленно повращайте шеей, потянитесь руками вверх… и еще раз. Мышцы и суставы оживут. Теперь можете включить зажигательный трек на смартфоне и удивить всех парой грациозных "па" или поперечным шпагатом.

Совет 3 – движение

Если погода позволяет, откройте для себя новый путь на работу и домой – измените маршрут, пройдите лишний километр или даже два – у Вас будет время подумать о себе и о том, как Вы становитесь здоровее за каких-то 10 минут. Обязательно установите на телефон шагомер или пользуйтесь фитнес-трекером, который будет считать Ваши шаги (доступно множество удобных приложений). За день нужно проходить не менее 5 км, а лучше – десять!

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Совет 4 – правильное утро

Начните утро не с фейсбука, а с разминки всех суставов и мышц. 10-15-минутная зарядка нормализует артериальное давление, улучшит циркуляцию крови и лимфы в организме. К тому же разминка взбодрит Вас и подготовит к новым вызовам в общественном транспорте или в пробке. Но, если Вы привыкли добираться на работу на велосипеде или пешком – Вы получите двойной заряд!

Совет 5 – добрый вечер!

А добрый, потому что ничего не болит. Чтобы не болело – нужна активность. И если с утра нужно делать разминку, чтобы "пробудить" свое тело ото сна, то вечером можно добавить немного силовых упражнений. Например, работа с легкими гантелями будет полезна для верхнего отдела спины и плечевого пояса, а спокойные подъемы и скручивания не только прокачают пресс, но и задействуют глубокие мышцы позвоночника. После силовых не забудьте добавить упражнения на гибкость. Благодаря растяжке улучшается эластичность мышц и подвижность суставов. Регулярное выполнение упражнений на гибкость спины, груди и плечевого пояса одновременно задействует позвоночник, улучшает осанку и помогает избавиться от боли в спине.

Любые упражнения полезны, если Вы здоровы. Если же у Вас есть протрузии или межпозвонковые грыжи позвоночника, или часто беспокоит боль в спине – упражнения нужно подбирать индивидуально! Та же гиперэкстензия может только навредить, резкие движения с весом на силу, выносливость или ловкость – не лучшая идея, пока вопрос с болью в спине открыт. Квалифицированные тренеры и фитнес-инструкторы перед занятием всегда должны уточнять у новичков о таких симптомах и диагнозах. Направлять к врачам и реабилитологам для устранения боли и диагноза, и проведения начальной подготовки к фитнес нагрузкам. Позвоночник – это основа не только красивой осанки, но и здорового тела!

Следуя этим советам, Вы сможете улучшить самочувствие и предотвратить серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые так часто нарушают планы в работе и отдыхе. Помните, если Вы малоподвижны и много работаете сидя, то лучший вариант для баланса – проводите такое же время в движении. И выпрямите сейчас же свою спину!

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