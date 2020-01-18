Как изменить свою жизнь и приблизиться к успеху

Книга "Принципы" еще раз подтвердила мне, что текст – это тело мысли, и если мысль не сформулирована письменно, ее просто не существует.

Я долго думал, какую книгу могу считать самой важной для себя в 2019 году.

Выбирал в итоге из двух – "Принципы" Рея Далио и "Эссенциализм" Грег Маккеон (Подробные обзоры делал в "книжный червь" в #fedorivvlog).

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"Эссенциализм" читал в длинном перелете в Казахстан, на пике усталости и раздражения собой, стараясь успеть выполнить все, что когда-то пообещал и закончить то, во что как-то ввязался. Слишком много всего. Книга просто и убедительно говорила, что все в жизни можно разделить на "самое главное" и "шум" и почти всему нужно говорить жесткое "нет". И часто это "нет" хорошему. Которое мешает лучшему. Как же мне это сложно дается! Периодически перечитываю, перелистываю. Внедряю с переменным успехом, так как возможности заманчивы, а хладнокровие не моя сильная сторона.

Но победили "Принципы". Книга буквально сама шла ко мне в руки. Я услышал о ней где-то в англоязычном YouTube, а на следующий день походил мимо книжного в Киеве и купил ее на украинском языке, а еще через день нам с Ярославой Гресь ее любезно презентовал Владислав Рашкован.

Рей Далио один из самых успешных инвесторов США, один из немногих кто не только заранее предсказал финансовый кризис 2008 года, но и очень много заработал на нем для клиентов и своей компании.

В книге много про деньги, но для меня она вообще не про деньги. Она о жизни. Для Далио жизнь это аналитическое приключение. Он воспринимает мир как единую целостную систему, которая функционирует по определенным законом, где все пронизано причинно-следственными связями. Для него жизнь каждого человека это попытка разгадать, понять и описать эти принципы. От того, насколько трезво и точно человек воспринимает реальность полностью зависит его успех.

Совершая ошибки, экспериментируя, человек получает бесценные данные для своих изысканий. Для Далио это не просто интуитивное "чувство" жизни, это скрупулезный труд по ПИСЬМЕННОМУ описанию и сведению в один ДОКУМЕНТ результатов своей работы. С маниакальным спокойствием Рей Далио описывал процессы и законы в своей компании, на фондовом рынке и в целом в мире. Если какие-то важные области не были описаны (например, выбор новых сотрудников) это вводило его в состояние стресса и тревоги и он начинал их изучать и облачать в логическо-алгоритмические "если – то". На это ушли десятилетия! Получился внушительный трактат, который по стилю и виду больше похож на юридический документ. Многие процессы он потом автоматизировал на программном уровне.

Принципов сотни и сложно привести один или два примера. Но пусть будет "радикальная открытость". Когда чем большего вы добиваетесь, тем больше считаете, что правы по определению. Далио предлагает постоянно проверять свои убеждения обращаясь к экспертам с другим взглядом на вещи. Постоянно напоминать себе, что возможно другое мнение или решение правильное и нужно беречь себя от собственной самоуверенности. Именно этот подход он заложил в основу культуры своего хедж фонда, где есть четкая процедура как можно обсуждать и принимать любые решения, когда разногласия не приводят к конфликту.

На фоне общих страданий, его успех в 2008 году вызвал много вопросов – кто этот человек и почему у него получилось? Ответ был очень простым: "У меня просто есть "Принципы". И Рей понял, что ему важно ими поделиться. Сначала он выложил документ для скачивания. Получив огромный отклик он издал книгу. А после этого даже выпустил получасовой мультфильм для того, чтобы описать суть своего видения жизни.

Книга "Принципы" еще раз подтвердила мне, что ТЕКСТ ЭТО ТЕЛО МЫСЛИ и если мысль не сформулирована письменно, ее просто не существует.

Я понял, что недостаточно внимания и времени уделял:

– "домашней работе" – времени, которое я провожу в тишине наедине с самим собой и работе с ручкой и бумагой, а не в гуще бизнес событий.

– внутренним документам, которые описывают то, как работает наша компания. И речь не только о планах, процессах и должностных инструкциях. Даже больше это про ценности, философию и образ мышления.

– скурпулезной работе над собственными ошибками. Поэтому я их иногда повторял. А это уже недопустимо.

Буду продолжать работать над собой. А вы прочитайте книгу. А лучше обе. Ну и мультик тоже посмотрите.

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