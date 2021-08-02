Деталі авіакатастрофи

Гвинтокрил Robinson R66 розбився близько 13:15 за місцевим часом (23:15 за Києвом). Це трапилося на півночі від міста Сакраменто.

До теми У Росії під час тренувального польоту розбився військовий літак Су-35

Причини авіатрощі та інформацію про загиблих наразі не уточнюють.

Розслідуванням обставин катастрофи займаються федеральне авіаційне управління і національна рада США з безпеки на транспорті.

Попередні трагедії

У тій же Каліфорнії 28 липня впав приватний літак. Цього разу авіакатастрофа трапилася у місті Тракі. Twin Turbo Jet Challenger 605 мав йти на посадку в аеропорту, однак розбився неподалік поля для гольфу. Після падіння повітряне судно спалахнуло.

Правоохоронці не казали, скільки людей було на борту. Однак відомо, що такий літак вміщає до 18 осіб. Усі пасажири та пілоти загинули.

15 червня біля того ж аеропорту впав Cirrus SR20. Трагедія трапилася одразу після вильоту. Внаслідок інциденту один пілот загинув на місці події, а другого – відвезли у лікарню.

Читайте також Міноборони хоче створити український зенітно-ракетний комплекс: назвали причину