Допомога кожному, хто її потребує: триває кампанія "Зміцнені" про безоплатну реабілітацію

В Україні реалізують інформаційну кампанію "Зміцнені", яка інформує про державну програму безоплатної реабілітації для військових, ветеранів, цивільних, дітей та людей старшого віку. Держава гарантує безкоштовну фахову допомогу кожному, хто її потребує.

Про це інформує 24 Канал.

Що відомо про інформаційну кампанію "Зміцнені"?

Кампанію "Зміцнені" реалізує Національна служба здоров'я України у партнерстві із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством у справах ветеранів. Ініціативу впроваджують за підтримки проєкту Rehab4U та з урахуванням принципів національної програми Першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність – це коли можеш".

Реабілітація в межах програми є повністю безоплатною та доступною для всіх, хто її потребує – незалежно від віку чи обставин. Допомога надається військовим після поранень, людям після інсультів, дітям з порушенням розвитку, пенсіонерам, які втратили фізичну спроможність через хвороби чи травми.

У межах кампанії звучать історії людей, для яких реабілітація в межах цієї ініціативи стала шляхом до нового життя.

Ветеран, який після поранення вперше став на протези, згадує, якими були його перші кроки.

Пам'ятаю день, коли вперше після поранення став на протези. Було непросто, тіло не слухалося, кожен рух давався важко, але в той момент я відчув надію, побачив результат – і це було важливо. Крок за кроком разом із реабілітаційною командою я повертаю своєму тілу силу і впевненість,

– розповідає чоловік.

Пацієнтка після інсульту зізнається про свої страхи та те, як завдяки професійній команді все ж таки змогла їх здолати.

Після інсульту боялася, що не зможу піклуватися про себе самостійно, робити елементарні речі як от поїсти, але коли рука нарешті втримала склянку води – я зрозуміла що все зможу. Реабілітація працює, а зі мною команда професійних працівників,

– зізнається пенсіонерка.

Фахівці реабілітаційних команд наголошують – їхня робота це бути поруч, допомагати та підтримувати тих, хто цього потребує.

