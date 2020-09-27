Канада пропонує допомогу Україні після авіакатастрофи літака ЗСУ під Чугуєвом
Канадський уряд запропонував допомогу Кабінету Міністрів України після авіакатастрофи військового літака з курсантами під Чугуєвом. МЗС Канади каже про "будь-яку допомогу, якої потребуватиме Україна", але не уточнюється про що саме мовиться.
Допомога Канади обговорювалася під час розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби й очільника канадського МЗС Франсуа-Філіпа Шампаня, розповів останній у своєму твіттері.
До слова Катастрофа АН-26 під Харковом: як вдалось вижити єдиному курсанту
Від імені Канади я висловив співчуття у зв'язку з катастрофою військового літака й трагічною втратою багатьох життів молодих людей. Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати в ці складні часи,
– заявив Франсуа-Філіп Шампань.
Міністр закордонних справ також пообіцяв, що Канада продовжить підтримувати український народ.
"Шановний, пане Шампань, дякую за ваш дзвінок і за підтримку народу України в цей трагічний день", – у відповідь написав у твіттері Дмитро Кулеба.
Падіння літака біля Чугуєва: головне
- Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.
- На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів).
- В катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.
- Станом на ранок 27 вересня рятувальники завершили роботу на місці авіатрощі.