Канадський уряд запропонував допомогу Кабінету Міністрів України після авіакатастрофи військового літака з курсантами під Чугуєвом. МЗС Канади каже про "будь-яку допомогу, якої потребуватиме Україна", але не уточнюється про що саме мовиться.

Допомога Канади обговорювалася під час розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби й очільника канадського МЗС Франсуа-Філіпа Шампаня, розповів останній у своєму твіттері.

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Від імені Канади я висловив співчуття у зв'язку з катастрофою військового літака й трагічною втратою багатьох життів молодих людей. Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати в ці складні часи,

– заявив Франсуа-Філіп Шампань.

Міністр закордонних справ також пообіцяв, що Канада продовжить підтримувати український народ.

"Шановний, пане Шампань, дякую за ваш дзвінок і за підтримку народу України в цей трагічний день", – у відповідь написав у твіттері Дмитро Кулеба.

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