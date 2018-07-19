Канада надасть 30 мільйонів доларів на підтримку жіночого підприємництва в Україні

В ході брифінгу Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та Міністра з міжнародного розвитку та франкофонії Канади Марі-Клод Бібо презентували нову програму фінансової підтримки інноваційних проектів.

Про це повідомив "Урядовий портал".

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Зазначається, що під час брифінгу, який пройшов 19 липня, канадський міністр презентувала нову програму, метою якої є фінансова підтримка інноваційних проектів, спрямованих на покращення економічних можливостей жінок та найбільш вразливих верств населення для подолання гендерної та соціально-економічної нерівності, у тому числі через створення для них сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні. Загальний фонд програми становитиме 30 мільйонів доларів.

Коли ми інвестуємо кошти в жінок та найбільш вразливі верстви, ми створюємо для них рівні можливості з усіма іншими: стати агентами змін та сприяти побудові кращих умов життя для всіх українців,

– наголосила вона.

Перший віце-прем’єр-міністр України привітав ініціативи Уряду Канади щодо політики з підтримки жіночого підприємництва. Він також висловив впевненість у тому, що нова програма стане ефективним механізмом подолання гострих соціально-економічних викликів, спричинених військовим конфліктом на сході України.

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Степан Кубів подякував канадському уряду, а також усьому народу Канади за стійку партнерську підтримку.

Під час зустрічі політики домовилися про створення українсько-канадської робочої групи, яка займеться визначенням найбільш важливих напрямків підтримки підприємництва, щоб ефективніше спрямовувати фінансову допомогу.