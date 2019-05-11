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      Канадська компанія веде переговори з "Укрзалізницею" про перевезення великої кількості руди

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / Фото з відкритих джерел

      Канадська гірничорудна компанія Black Iron з активами в Україні веде переговори з Укрзалізницею про можливість транспортування до 10 мільйонів тонн на рік залізорудної сировини в морський торговельний порт Південний. Розпочати транспортування планується після будівництва підприємства з випуску концентрату на Шиманівському родовищі залізних руд.

      Black Iron оновила лист про наміри співпрацювати з "Укрзалізницею" в цьому напрямку, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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      У міру того, як Black Iron наближається до початку будівництва проекту, він оновлює свої наміри для всієї життєво важливої ​​інфраструктури, включаючи залізничні, електричні і портові потужності. На відміну від багатьох інших залізорудних рудників, у проекту є вільний доступ до всієї необхідної інфраструктури, необхідної для його експлуатації,
      – зазначили у компанії.

      Водночас генеральний директор компанії Мет Сімпсон додав, що оновлення домовленостей з "Укрзалізницею" є важливим кроком в забезпеченні гарантій для нинішніх і майбутніх інвесторів у проект.

      "Нам дуже пощастило, що ми можемо отримати доступ до такої високоякісної інфраструктури, що є правильним на порозі нашого проекту", – сказав він.

      Раніше Black Iron підписала меморандум з Glencore щодо фінансування Шиманівського залізорудного родовища. Воно також оточене п’ятьма іншими діючими видобувними підприємствами, включаючи залізорудний комплекс ArcelorMittal.

      Інфраструктура, надає доступ до електроенергії, залізничного і портового об’єктів. На думку Black Iron, це дозволить швидко реалізувати проект до стадії виробництва.

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      Теги: Новини України Канада Укрзалізниця Залізниця
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