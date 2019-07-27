Канал російської пропаганди RT оштрафували на 200 тисяч у Британії

Британський медіарегулятор Ofcom оштрафував російський пропагандистський телеканал RT на 200 тисяч фунтів стерлінгів за недотримання правил мовлення. Усе тому, що RT не зміг зберегти належну неупередженість у низці випусків новин і програмах.

"Сьогодні Ofcom оштрафував новинний канал RT на 200 000 фунтів за серйозні недотримання наших правил мовлення – і зажадав, щоб канал сповістив про результати нашого розслідування своїм глядачам", – мовиться в заяві на сайті Ofcom.

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Розслідування з’ясувало, що RT не зміг зберегти належну об’єктивність у семи випусках новин і програмах про поточні події в період з 17 березня по 26 квітня 2018 року.

Програми були здебільшого пов'язані з питаннями політичної суперечки і поточною державною політикою, а саме з реакцією уряду Великої Британії на події в Солсбері і сирійський конфлікт,

– мовиться в повідомленні.

У Ofcom також відзначили, що після вказаних ними дат, порушень каналом RT правил неупередженості не зафіксовано.

Зауважимо, що саме на RT, раніше відомому як Russia Today, вийшло інтерв'ю з двома чоловіками, яких підозрюють в отруєнні у Солсбері екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. В інтерв'ю ці чоловіки назвали себе Олександр Петров і Руслан Боширов і стверджували, що вони – туристи і поїхали в Солсбері подивитися на "знаменитий Солсберійський собор" з його 123-метровим шпилем. Згодом зсувалося, що справжні прізвища Петрова і Боширова – Чепіга і Мішкін. Вони насправді працюють на ГРУ Росії.