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      Канал російської пропаганди RT оштрафували на 200 тисяч у Британії

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      Канал RT оштрафували за необ'єктивність
      Канал RT оштрафували за необ'єктивність / Getty Images

      Британський медіарегулятор Ofcom оштрафував російський пропагандистський телеканал RT на 200 тисяч фунтів стерлінгів за недотримання правил мовлення. Усе тому, що RT не зміг зберегти належну неупередженість у низці випусків новин і програмах.

      "Сьогодні Ofcom оштрафував новинний канал RT на 200 000 фунтів за серйозні недотримання наших правил мовлення – і зажадав, щоб канал сповістив про результати нашого розслідування своїм глядачам", – мовиться в заяві на сайті Ofcom.

      Читайте також: Працівникам Russia Today заборонили критикувати канал 20 років після звільнення

      Розслідування з’ясувало, що RT не зміг зберегти належну об’єктивність у семи випусках новин і програмах про поточні події в період з 17 березня по 26 квітня 2018 року.

      Програми були здебільшого пов'язані з питаннями політичної суперечки і поточною державною політикою, а саме з реакцією уряду Великої Британії на події в Солсбері і сирійський конфлікт,
      – мовиться в повідомленні.

      У Ofcom також відзначили, що після вказаних ними дат, порушень каналом RT правил неупередженості не зафіксовано.

      Зауважимо, що саме на RT, раніше відомому як Russia Today, вийшло інтерв'ю з двома чоловіками, яких підозрюють в отруєнні у Солсбері екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. В інтерв'ю ці чоловіки назвали себе Олександр Петров і Руслан Боширов і стверджували, що вони – туристи і поїхали в Солсбері подивитися на "знаменитий Солсберійський собор" з його 123-метровим шпилем. Згодом зсувалося, що справжні прізвища Петрова і Боширова – Чепіга і Мішкін. Вони насправді працюють на ГРУ Росії.

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      Теги: Новини Росії Гроші Російська пропаганда Великобританія Штрафи
      Джерело: 24 канал
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