У суботу, 19 вересня, у Слов'янську, просто під час передвиборчого з'їзду "Слуги народу" в Донецькій області, кандидат в депутати з Краматорська Володимир Алдохін зробив пропозицію руки ' серця Катерині Проценко – кандидатці в депутати з сусідньої Костянтинівській громади.

Романтична подія відбулася просто під час офіційного з'їзду політичної партії. Трансляцію з'їзду у фейсбуці вела "Команда Зеленського на Донеччині".

Молоді люди познайомилися влітку під час навчання в "Школі місцевого розвитку" – тренінгового проєкту для майбутніх депутатів місцевих рад від "Слуги народу".

Відносини розвивалися стрімко, і вже через два місяці після знайомства Володимир вирішив зробити пропозицію своїй обраниці.

Так сталося, що під час навчання я став не тільки "Слугою Народу", а й слугою твого серця. Катюша, кохана, сьогодні я пропоную тобі свої руку й серце. Будь моєю дружиною!

– з такими словами прямо на сцені Володимир зробив пропозицію своїй обраниці.

Дівчина погодилася. Вже після цього хвилюючого моменту зізналася, що навіть не могла подумати, що їй зроблять пропозицію саме так.

"Я повинна була виступати, розповісти про школу. Тут така несподіванка, такий сюрприз. Це шок! Звичайно ж, я сказала: "Так". Ми ж кохаємо одне одного", – розповіла Катерина.

Молоді люди розповіли, що одружаться вже після виборів, щоб не відволікатися від виборчої кампанії на підготовку весілля.