Кандидат від "Батьківщини" переміг на окрузі в Донецькій області, – результат підрахунку

Кандидат від "Батьківщини" Євген Яковенко отримав перемогу в одномандатному округу №52 (Дебальцеве, Торецьк, Калінінський район міста Горлівки, частина Бахмутського району) в Донецькій області.

Згідно з даними Центрвиборчкому, Євген Яковенко набрав 28,96% голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій. Він обійшов висуванця від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олега Погодіна. Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

Упродовж підрахунку голосів на 52 окрузі точилася запекла боротьба за результат.

Не зважаючи на те, що представник "Батьківщини" упевнено перемагав, представники партії "Опозиційна платформа – За життя" упродовж кількох днів чинили безлад в окрузі, не даючи ОВК прийняти законне рішення,

– повідомив голова Донецької обласної парторганізації Олександр Ярошенко.

Як відомо, раніше ЦВК встановила, що у мажоритарному окрузі № 18 на Вінниччині переміг висуванець "Батьківщини" Олег Мейдич – з результатом 30.62%.

За партійними списками "Батьківщина" отримала 8,18% голосів виборців, випередивши "Європейську солідарність" (8,10%) і посівши третє місце в загальному заліку.