Кандидат від "Слуги народу" Куницький з подвійним громадянством служив в армії Ізраїлю?

У партії "Слуга народу" поки ніяк не коментують опубліковані знімки і продовження скандалу з подвійним громадянством Олександра Куницького.

Олександра Куницького раніше запідозрили у подвійному громадянстві, що заборонено законом України. У ЦВК повідомили, що їм були передані документи від компетентних державних органів, які підтверджують, що кандидат від "Слуги народу" одночасно є громадянином України та держави Ізраїль.

У вівторок, 2 липня, з'явилися нові подробиці скандалу навколо Олександра Куницького. Так, позафракційний народний депутат Андрій Денисенко зробив пост на своїй сторінці в Facebook, показавши фотодоказ служби Куницького в армії іноземної держави.



Куницький з армійським товаришем. Фото: facebook.com/andriy.denysenko

"З новин почув, що штаб "Слуги народу" нарешті звернув свою увагу на доведений факт наявності у їхнього кандидата в народні депутати Олександра Куницького подвійного громадянства. Тому хочу полегшити їм пошук і аналіз фактів і додаю ще один важливий аргумент – фотографію Куницького з його армійським товаришем", – заявив Денисенко.



Нардеп також уточнив, що служити в армії Ізраїлю мають право і обов'язок тільки громадяни цієї країни.



Водночас інший народний обранець Ігор Мосійчук виклав ще один знімок, стверджуючи, що на ньому зображений саме Куницький.



Куницький у центрі знімка. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

"Іноді одне фото вартує тисячі слів. Вартує навіть більше, ніж сухі факти і будь-які документи, які нібито і читають, але ніколи не вчитуються, і не аналізують. На фото: кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169 округу в Харкові Олександр Куницький в оточенні товаришів по службі в ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю)", – заявив Мосійчук.

Також журналісти знайшли в YouTube відео, датоване 2014 роком. Воно опубліковане одним з блогерів. На відео Куницький підтверджує, що перебуває в Ізраїлі і готується прийняти присягу для проходження служби в ізраїльській армії.

У партії "Слуга народу" поки ніяк не коментують опубліковані знімки і продовження скандалу з подвійним громадянством Олександра Куницького.

Нагадаємо, харківський відеоблогер Олександр Куницький балотується в 169 окрузі Харкова від політичної сили "Слуга народу". Раніше народний депутат Андрій Денисенко повідомив, що Куницький в 2019 році неодноразово відвідував Росію і при цьому іноді використовував паспорт громадянина Ізраїлю, а в 2015-му – блогера депортували з України через порушення прикордонного режиму.