Кандидат від "Слуги народу" розповів, які цифрові зміни в Україні планують

В ефірі марафону про вибори на 24 каналі кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів про те, як їх партія хоче впроваджувати цифрові технології у життя українців.

За його словами, всередині партії вже є робоча група питання. Вони вже напрацьовують законопроекти, над якими будуть працювати надалі.

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"Країна в смартфоні – це насправді тільки верхів’я айсбергу, тому що в нас ширший порядок денний – це цифрова економіка", – сказав Єгор Чернєв.

Це економіка, в якій новим фактором виробництва стають данні – це нова нафта в усьому світі. Це новий ресурс, який дозволяє створювати цифрові сервіси, рішення, продукти,

– розповів кандидат у депутати.

Він додав, що в свою чергу це впливає на оптимізацію процесів, на підвищення конкурентоспроможності виробництва та працездатності людей. І таким чином впливає на зростання економіки.

Про "державу в смартфоні"

– Ми хочемо максимально цифровізувати процеси, які є в нас і в економіці, і в усіх сферах життя – освіті, медицині, соціальній сфері. У соціальній сфері полегшити життя громадянам, щоб вони менше стикалися з чиновниками, знизити корупційні ризики. Там, де це можна прибрати з допомогою цифрових алгоритмів – має бути зроблено. І останнє – це оптимізувати чиновницький апарат.

Що таке "Держава в смартфоні"? Це концепція співпраці суспільства і держави за допомогою ґаджетів. Як пояснив свою ініціативу сам Зеленський, таким чином українці отримають можливість контролювати такі процеси, як: законопроекти, що подають в Раді; отримають можливість їх змінювати; зможуть контролювати, яких людей обирають, які петиції готують тощо.



Співпраця буде відбуватись на чотирьох рівнях: інформації про державу, комунікації з державою, транзакцій з державою та залучення у керування державою.

Про економіку

– Сьогодні в освіті є такий напрямок "Індустрія 4.0" – це впровадження цифрових рішень у виробництво. Сьогодні лідером є Німеччина, яка у цьому на багато кроків попереду нас. Проте наше завдання – стимулювати цифрові трансформації в нашому приватному секторі для того, щоб він ставав більш конкурентоспроможним і виходив на світові ринки.

Що відомо про Євгена Чернєва?Закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "економіка підприємств". Випускник King`s College London (Великобританія), навчався на факультеті державної політики та менеджменту. Має більше 10 років менеджерського досвіду, керував компанією в сфері телеком та ІТ.



Також він експерт HiTech Office Ukraine, один із співавторів Digital Agenda Ukraine, Стратегії інноваційного розвитку України, Експортної стратегії ІКТ України. Один з ключових авторів Стратегії розвитку цифрової економіки України 2030. Сьогодні Черняєв є директором програми Startup in Residence ініціативи Tech Ukraine. В 2014 році пішов добровольцем до лав Національної гвардії України.

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