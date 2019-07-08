Кандидат від "Слуги народу" виявився громадянином Ізраїлю і служив в ізраїльській армії

Руслан Плохий, який балотується до Верховної Ради від партії "Слуга народу" по 142-му мажоритарному округу в Одеській області, з 2013 року є громадянином Ізраїлю.

А також він є власником компанії "Харел – Торгові центри Boardwalk". Про це повідомляє видання "Апостроф".

Інформацію легко перевірити, отримавши виписку з торговельного реєстру Ізраїлю за посиланням.

Компанії зареєстровані в Герцлії за адресою бул. Абби Евен, 1. Із документа також видно реєстраційний номер компанії (511864704) та номер ізраїльського паспорта Руслана Плохого – 051974921.

Також, як вдалося дізнатися з джерел з оточення кандидата, Руслан Плохий проходив службу в ізраїльській армії, на підтвердження чого залишилося відповідне фото.

Ізраїльський паспорт – не перше іноземне громадянство Руслана Плохого. Раніше ЗМІ вже повідомляли, що у Руслана Плохого також є паспорти Швейцарії, Болгарії та Кіпру. При цьому, в Болгарії у нього теж зареєстровані компанії, а на Кіпрі він оформив шлюб з дочкою наближеного до російського президента Володимира Путіна олігарха. Дружина і двоє дітей Руслана Плохого, за повідомленнями в ЗМІ, живуть в Лондоні.

За мажоритарним округом в Харкові в парламент йде ще один кандидат від партії "Слуга народу" з паспортом Ізраїлю – Олександр Куницький.

До цього заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що Центрвиборчком не є слідчим органом і не може встановлювати обставини законності чи незаконності придбання громадянства кандидатами.