23:13
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії
      Вєсті Кремля
      20:34, сьогодні
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Кандидата від "Слуги народу" Куницького внесли в базу "Миротворця"

      1742 Читать новость на русском
      Блогер Олександр Куницький – у базі "Миротворця"
      Блогер Олександр Куницький – у базі "Миротворця" / Alexander Kunitsky / Facebook

      Блогер Олександр Куницький, який балотується до Ради від партії "Слуга народу" у одномандатному окрузі в Харкові, порушив законодавство України про громадянство та, можливо, співпрацює з російськими спецслужбами. Так стверджують активісти сайту "Миротворець".

      Кандидата в депутати від "Слуги народу" блогера Олександра Куницького, який балотується по 169 мажоритарному окрузі в Харкові, внесли в базу "Миротворця". На сайті вказано, що дані про Куницького занесені 29 червня 2019 року.

      Причиною активісти вказали: "Порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства (Ізраїль). Можлива співпраця з російськими спецслужбами". На сайті також сказано, що Куницький у 2015 році був депортований з України за порушення прикордонного режиму.

      Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень,
      – сказано в заяві.

      28 червня позафракційний нардеп Андрій Денисенко опублікував документи, які, за його словами, підтверджують наявність подвійного громадянства у Куницького. Він виклав у Facebook фотокопії паспортів кандидата в нардепи, які свідчать, що Куницький весною 2019 року вісім разів перетинав російсько-український кордон у прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" за ізраїльським паспортом і кілька разів за українським. Блогер став громадянином Ізраїлю за законом "Про повернення", стверджує Денисенко. Куницький цю інформацію спростував.

      2 червня Андрій Денисенко і його колега по парламенту Ігор Мосійчук опублікували фото, які нібито доводять, що Куницький служив в ізраїльській армії.

      За словами радника голови Центральної виборчої комісії Олександра Остапи, зараз у комісії є всі "доказові документи" про подвійне громадянство Куницького і його пересування через кордон. Члени ЦВК перевіряють цю інформацію.

      За даними Центрвиборчкому, крім Куницького, на окрузі 169 зареєстровані ще 13 кандидатів у депутати Верховної Ради.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      6290
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 липня: новий голова Донеччини, 5 років звільнення Слов’янська і Краматорська
      сьогодні , 22:24 Головні новини 5 липня: новий голова Донеччини, 5 років звільнення Слов’янська і Краматорська
      725
      Портрет типичного путиниста
      сьогодні , 22:00 Портрет типичного путиниста
      Максим Мирович 447
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      939
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 20:01 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 1663
      Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      сьогодні , 19:05 Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      Яніна Ткачук 570
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук