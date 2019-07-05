Кандидата від "Слуги народу" Куницького внесли в базу "Миротворця"

Блогер Олександр Куницький, який балотується до Ради від партії "Слуга народу" у одномандатному окрузі в Харкові, порушив законодавство України про громадянство та, можливо, співпрацює з російськими спецслужбами. Так стверджують активісти сайту "Миротворець".

Кандидата в депутати від "Слуги народу" блогера Олександра Куницького, який балотується по 169 мажоритарному окрузі в Харкові, внесли в базу "Миротворця". На сайті вказано, що дані про Куницького занесені 29 червня 2019 року.

Причиною активісти вказали: "Порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства (Ізраїль). Можлива співпраця з російськими спецслужбами". На сайті також сказано, що Куницький у 2015 році був депортований з України за порушення прикордонного режиму.

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень,

– сказано в заяві.

28 червня позафракційний нардеп Андрій Денисенко опублікував документи, які, за його словами, підтверджують наявність подвійного громадянства у Куницького. Він виклав у Facebook фотокопії паспортів кандидата в нардепи, які свідчать, що Куницький весною 2019 року вісім разів перетинав російсько-український кордон у прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" за ізраїльським паспортом і кілька разів за українським. Блогер став громадянином Ізраїлю за законом "Про повернення", стверджує Денисенко. Куницький цю інформацію спростував.

2 червня Андрій Денисенко і його колега по парламенту Ігор Мосійчук опублікували фото, які нібито доводять, що Куницький служив в ізраїльській армії.

За словами радника голови Центральної виборчої комісії Олександра Остапи, зараз у комісії є всі "доказові документи" про подвійне громадянство Куницького і його пересування через кордон. Члени ЦВК перевіряють цю інформацію.

За даними Центрвиборчкому, крім Куницького, на окрузі 169 зареєстровані ще 13 кандидатів у депутати Верховної Ради.