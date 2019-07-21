Кандидати від "Слуги народу" перемагають на всіх 13 округах по Києву, – підрахунок штабу

У київському штабі партії "Слуга народу" застерігають, що пильно слідкуватимуть за підрахунком голосів, аби запобігти будь-яким спробам фальсифікацій.

За попередніми даними, кандидати від партії "Слуга народу" впевнено перемагають на всіх 13 округах по Києву. Про це мовиться у заяві київського штабу партії.

Представники колишньої корумпованої влади всі свої сили кинули на боротьбу за київські округи, але за попередніми даними ми впевнено перемагаємо на всіх 13 округах по Києву. Люди висловили довіру київській Зекоманді і це вкрай важливо для нас,

– наголосили автори заяви.

Як наголошують у штабі, весь час передвиборчої гонки опоненти кандидатів від "Слуги народу" використовували брудні прийоми та технології для того, щоб підвищити свої шанси на перемогу.

"По всій країні, а з особливим цинізмом у Києві не цураючись пильного нагляду громадськості та ЗМІ, вони організовували масштабні мережі підкупу виборців, стеження за кандидатами, залякування, погрози та інші провокації. Ми їх не боялися та не боїмося. Сьогоднішній день показав хто є хто. Виборці дали свою оцінку старій системі на президентських виборах і зробили це ще раз сьогодні", – мовиться у заяві.

Ми вдячні всім за підтримку й віру у нашу спільну справу. Дякуємо вам за віру в те, що разом ми можемо повністю змінити стару систему. Стара влада спочатку обібрала людей до нитки, а потім намагалася купити їх за копійки для того, щоб зберегти свої корупційні схеми,

– наголошується в заяві.

У київському штабі партії наголосили, що очікують на чесні і справедливі результати виборів: "Тому ми не допустимо, щоб підсумки волевиявлення українських громадян були підтасовані. Ми захистимо голос кожного виборця. Ми будемо пильно слідкувати за подальшим підрахунком голосів, аби запобігти будь-яким спробам фальсифікацій".

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