Каньє Вест зізнався, що замислювався про суїцид

Чоловік Кім Кардашян, репер Каньє Вест поділився у соціальних мережах своїми міркуваннями стосовно теми самогубства.

Про це Каньє Вест повідомив на своїй сторінці в Twitter. Репер опублікував це після перегляду документального фільму про Олександра Макквіна – кутюр'є, який наклав на себе руки в 2010 році, незабаром після смерті своєї матері.

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Чоловік світської левиці Кім Кардашян зізнався, що думки про суїцид приходили йому в голову.

"Я знаю, як це – хотіти взяти своє життя в руки, навіть якщо це означає забрати своє власне життя", – написав Каньє.

I saw the Alexander McQueen documentary and I connected with his journey. I know how it feels to want to take your life back into your own hands even if it means taking your own life. — KANYE WEST (@kanyewest) 27 июля 2018 г.

Каньє дає пораду, як не піддатися цьому і не накласти на себе руки.

Головне – це уникати суспільства людей, які змусять вас хотіти вчинити самогубство,

– наголосив артист.