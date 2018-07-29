Каньє Вест зізнався, що замислювався про суїцид
Чоловік Кім Кардашян, репер Каньє Вест поділився у соціальних мережах своїми міркуваннями стосовно теми самогубства.
Про це Каньє Вест повідомив на своїй сторінці в Twitter. Репер опублікував це після перегляду документального фільму про Олександра Макквіна – кутюр'є, який наклав на себе руки в 2010 році, незабаром після смерті своєї матері.
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Чоловік світської левиці Кім Кардашян зізнався, що думки про суїцид приходили йому в голову.
"Я знаю, як це – хотіти взяти своє життя в руки, навіть якщо це означає забрати своє власне життя", – написав Каньє.
Каньє дає пораду, як не піддатися цьому і не накласти на себе руки.
Головне – це уникати суспільства людей, які змусять вас хотіти вчинити самогубство,
– наголосив артист.