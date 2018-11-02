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      Каньє Весту радили не зустрічатись з Кім Кардашян: несподіване зізнання зірки

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      Кім Кардашян та Каньє Вест
      Кім Кардашян та Каньє Вест

      Репер Каньє Вест створив одну з найміцніших сімей в Голлівуді. Співак одружився з зіркою реаліті-шоу Кім Кардашян, з якою виховує трьох їхніх дітей. Однак цього б не сталось, якби Каньє слухав поради друзів.

      Як зізналась Кім Кардашян журналістам Entertainment Tonight, чимало людей з близького оточення її чоловіка були проти їхніх стосунків. Ба більше, Каньє Весту наполегливо рекомендували покинути зірку. Причиною таких порад стало інтимне відео за участю Кім, яке з'явилось у мережі в 2003 році.

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      "Ми багато що пережили разом. Ми знаємо один одного вже 15 років. Заради мене він (Каньє Вест, – 24 канал) пожертвував багато чим та кинув виклик всьому світу. Всі йому говорили, що він не може зустрічатися з дівчиною, яка засвітилася в еротичному ролику, адже це може відбитися на його кар'єрі. Каньє нікого не послухав. Я завжди буду цінувати і любити його за те, що він завжди мене захищає", – зізналась Кім Кардашян.

       

      Варто зазначити, що гучний секс-скандал охопив США у 2003 році: у мережі раптово з'явилось домашнє інтимне відео за участю Кім Кардашян та її бойфренда Рея Джея. У ЗМІ підозрюють, що ролик опублікувала сама зірка за порадою мами Кріс Дженнер. Одразу після скандалу Кім стала заробляти в кілька разів більше, а інтерв'ю з американською зіркою обходилось журналістам в кругленьку суму.

      В травні 2014 року запальна Кардашян вдруге вийшла заміж за Каньє Веста. З того часу зірка ще не раз епатувала у сексуальних вбраннях, адже це частина її іміджу. Однак, мабуть, такий стиль до вподоби Каньє Весту. 

      Теги: Музика LifeStyle Кім Кардашян Каньє Вест
      Джерело: 24 Канал
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